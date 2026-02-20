Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 18:46

Важно 0 комментариев

Между СШа и Британией возник очередной скандал, пишет The Independent. На сей раз в связи с отказом правительства Великобритании дать Белому дому зеленый свет на использование базы Диего-Гарсия и Файрфорд в Глостершире для потенциальной военной кампании против Ирана.

Газета сообщила, что позиция правительства обусловлена опасениями по поводу нарушения международного права, которое не делает различия между страной, осуществляющей нападение, и страной, оказывающей поддержку «со знанием обстоятельств международно-противоправного деяния».

Базы могут использоваться для военных операций только с предварительного согласия правительства и должны соответствовать законодательству Великобритании и интерпретации страной соответствующего международного права.

Президент США рассматривает возможность новых военных действий против Исламской Республики, в регион направляется второй американский военный корабль, и он предупреждает, что может приступить к действиям, если не будет достигнуто соглашение по ядерной программе.

Positivus переезжает в Межапарк и будети идти только один день

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

Музыкальный фестиваль Positivus в этом году состоится только один день и сменит локацию. Организаторы сообщили подписчикам рассылки, что мероприятие переедет с Луцавсалы в Межапарк.

Музыкальный фестиваль Positivus в этом году состоится только один день и сменит локацию. Организаторы сообщили подписчикам рассылки, что мероприятие переедет с Луцавсалы в Межапарк.

Это не только экраны: учёные нашли неожиданную причину «эпидемии» близорукости

Наука 19:26

Наука 0 комментариев

Мы привыкли винить телефоны. Но, возможно, дело не только в них.

Мы привыкли винить телефоны. Но, возможно, дело не только в них.

Латвийцы против чаевых. 1 евро на чай — это мало или нормально?

Новости Латвии 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

В соцсетях разгорелась дискуссия о размере чаевых в Латвии. Поводом стал пост в Threads, где пользовательница с ником Kakao Feja пожаловалась: получать 1 евро за хорошее обслуживание «неприятно», а 3 евро за несколько часов работы в формате пожертвований она считает неадекватной оценкой труда.

В соцсетях разгорелась дискуссия о размере чаевых в Латвии. Поводом стал пост в Threads, где пользовательница с ником Kakao Feja пожаловалась: получать 1 евро за хорошее обслуживание «неприятно», а 3 евро за несколько часов работы в формате пожертвований она считает неадекватной оценкой труда.

Через пакомат передала мошенникам и деньги, и карту. Трое злоумышленников задержаны

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Полиция завершила расследование и просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности трёх человек за мошенничество на сумму около 26 000 евро. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Полиция завершила расследование и просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности трёх человек за мошенничество на сумму около 26 000 евро. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

Важно 18:16

Важно 0 комментариев

«Я не знаю, чем закончится война между Россией и Украиной. Я понимаю только одно, и это исторический факт, что агрессору нельзя давать ничего больше, потому что это только убедит его продолжать идти дальше», – сказал TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш, пишет nra.lv.

«Я не знаю, чем закончится война между Россией и Украиной. Я понимаю только одно, и это исторический факт, что агрессору нельзя давать ничего больше, потому что это только убедит его продолжать идти дальше», – сказал TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш, пишет nra.lv.

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

