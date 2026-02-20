Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану

Газета сообщила, что позиция правительства обусловлена опасениями по поводу нарушения международного права, которое не делает различия между страной, осуществляющей нападение, и страной, оказывающей поддержку «со знанием обстоятельств международно-противоправного деяния».

Базы могут использоваться для военных операций только с предварительного согласия правительства и должны соответствовать законодательству Великобритании и интерпретации страной соответствующего международного права.

Президент США рассматривает возможность новых военных действий против Исламской Республики, в регион направляется второй американский военный корабль, и он предупреждает, что может приступить к действиям, если не будет достигнуто соглашение по ядерной программе.