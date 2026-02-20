Positivus переезжает в Межапарк и будети идти только один день

Главным артистом станет диджей и автор песен Калвин Харрис. Его выступление в Риге анонсировали ранее на этой неделе. Концерт пройдёт 6 августа на Большой эстраде Межапарка и станет единственным выступлением Харриса в странах Балтии.

Организаторы обещают, что программу дополнят концерты других артистов.

Калвин Харрис считается одним из самых влиятельных представителей электронной танцевальной музыки XXI века. Его музыка прослушана более 56 миллионов раз. Музыкант получил 14 номинаций MTV VMA и две награды, пять номинаций Grammy и премию Grammy за лучший видеоклип «We Found Love».

Фестиваль Positivus проводится с 2007 года. До 2019 года он ежегодно проходил в Салацгриве, затем два года не проводился из-за пандемии. С 2022 года фестиваль проходил в Риге на Луцавсале.