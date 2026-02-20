Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Positivus переезжает в Межапарк и будети идти только один день

20 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

Музыкальный фестиваль Positivus в этом году состоится только один день и сменит локацию. Организаторы сообщили подписчикам рассылки, что мероприятие переедет с Луцавсалы в Межапарк.

Главным артистом станет диджей и автор песен Калвин Харрис. Его выступление в Риге анонсировали ранее на этой неделе. Концерт пройдёт 6 августа на Большой эстраде Межапарка и станет единственным выступлением Харриса в странах Балтии.

Организаторы обещают, что программу дополнят концерты других артистов.

Калвин Харрис считается одним из самых влиятельных представителей электронной танцевальной музыки XXI века. Его музыка прослушана более 56 миллионов раз. Музыкант получил 14 номинаций MTV VMA и две награды, пять номинаций Grammy и премию Grammy за лучший видеоклип «We Found Love».

Фестиваль Positivus проводится с 2007 года. До 2019 года он ежегодно проходил в Салацгриве, затем два года не проводился из-за пандемии. С 2022 года фестиваль проходил в Риге на Луцавсале.

Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану
Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится
Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится (1)

Дело «летучего Кариньша»: Цитсковскис требует призвать экс-премьера к ответу
Дело «летучего Кариньша»: Цитсковскис требует призвать экс-премьера к ответу

Это не только экраны: учёные нашли неожиданную причину «эпидемии» близорукости

Мы привыкли винить телефоны. Но, возможно, дело не только в них.

Мы привыкли винить телефоны. Но, возможно, дело не только в них.

Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану

Между СШа и Британией возник очередной скандал, пишет The Independent. На сей раз в связи с отказом правительства Великобритании дать Белому дому зеленый свет на использование базы Диего-Гарсия и Файрфорд в Глостершире для потенциальной военной кампании против Ирана.

Между СШа и Британией возник очередной скандал, пишет The Independent. На сей раз в связи с отказом правительства Великобритании дать Белому дому зеленый свет на использование базы Диего-Гарсия и Файрфорд в Глостершире для потенциальной военной кампании против Ирана.

Латвийцы против чаевых. 1 евро на чай — это мало или нормально?

В соцсетях разгорелась дискуссия о размере чаевых в Латвии. Поводом стал пост в Threads, где пользовательница с ником Kakao Feja пожаловалась: получать 1 евро за хорошее обслуживание «неприятно», а 3 евро за несколько часов работы в формате пожертвований она считает неадекватной оценкой труда.

В соцсетях разгорелась дискуссия о размере чаевых в Латвии. Поводом стал пост в Threads, где пользовательница с ником Kakao Feja пожаловалась: получать 1 евро за хорошее обслуживание «неприятно», а 3 евро за несколько часов работы в формате пожертвований она считает неадекватной оценкой труда.

Через пакомат передала мошенникам и деньги, и карту. Трое злоумышленников задержаны

Полиция завершила расследование и просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности трёх человек за мошенничество на сумму около 26 000 евро. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Полиция завершила расследование и просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности трёх человек за мошенничество на сумму около 26 000 евро. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

«Я не знаю, чем закончится война между Россией и Украиной. Я понимаю только одно, и это исторический факт, что агрессору нельзя давать ничего больше, потому что это только убедит его продолжать идти дальше», – сказал TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш, пишет nra.lv.

«Я не знаю, чем закончится война между Россией и Украиной. Я понимаю только одно, и это исторический факт, что агрессору нельзя давать ничего больше, потому что это только убедит его продолжать идти дальше», – сказал TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш, пишет nra.lv.

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

