Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 20. Февраля Завтра: Smuidra, Smuidris, Vitauts
Доступность

Это не только экраны: учёные нашли неожиданную причину «эпидемии» близорукости

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 19:26

Наука 0 комментариев

Мы привыкли винить телефоны. Но, возможно, дело не только в них.

Новое исследование учёных из State University of New York College of Optometry предлагает неожиданную версию: рост близорукости может быть связан не столько с экранами, сколько с длительной работой вблизи при слабом освещении.

Близорукость сегодня достигает почти «эпидемического» уровня. В США и Европе ею страдают около 50% молодых людей, а в некоторых странах Восточной Азии — до 90%.

Учёные объясняют: когда мы долго смотрим на телефон, книгу или планшет в помещении с тусклым светом, зрачок сужается не из-за яркости, а из-за фокусировки на близком расстоянии. В условиях недостаточного освещения это может снижать количество света, достигающего сетчатки.

А сетчатке, как выясняется, нужен свет.

Исследование, опубликованное в Cell Reports, предполагает, что именно комбинация — близкая дистанция + слабый свет — может запускать механизмы, влияющие на развитие миопии.

При этом яркий дневной свет работает иначе: зрачок сужается, но света на сетчатку всё равно попадает достаточно. Именно поэтому время на улице давно считается одним из факторов, замедляющих развитие близорукости.

Авторы подчёркивают: это гипотеза, которую ещё предстоит проверять. Но она объединяет сразу несколько известных факторов — от «чтения в темноте» до действия атропиновых капель и специальных линз.

И если версия подтвердится, главный совет может оказаться простым:

не только меньше экранов —
но и больше света.

Иногда проблема не в гаджете. А в лампочке над столом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Спрудс: «Мы готовы! «Зеленого человечка» немедленно ликвидируют»
Важно

Спрудс: «Мы готовы! «Зеленого человечка» немедленно ликвидируют» (1)

Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану
Важно

Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану

Именем маэстро! Раймонд Паулс вернул себе все права
Важно

Именем маэстро! Раймонд Паулс вернул себе все права (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Positivus переезжает в Межапарк и будети идти только один день

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

Музыкальный фестиваль Positivus в этом году состоится только один день и сменит локацию. Организаторы сообщили подписчикам рассылки, что мероприятие переедет с Луцавсалы в Межапарк.

Музыкальный фестиваль Positivus в этом году состоится только один день и сменит локацию. Организаторы сообщили подписчикам рассылки, что мероприятие переедет с Луцавсалы в Межапарк.

Читать

Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Между СШа и Британией возник очередной скандал, пишет The Independent. На сей раз в связи с отказом правительства Великобритании дать Белому дому зеленый свет на использование базы Диего-Гарсия и Файрфорд в Глостершире для потенциальной военной кампании против Ирана.

Между СШа и Британией возник очередной скандал, пишет The Independent. На сей раз в связи с отказом правительства Великобритании дать Белому дому зеленый свет на использование базы Диего-Гарсия и Файрфорд в Глостершире для потенциальной военной кампании против Ирана.

Читать

Латвийцы против чаевых. 1 евро на чай — это мало или нормально?

Новости Латвии 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

В соцсетях разгорелась дискуссия о размере чаевых в Латвии. Поводом стал пост в Threads, где пользовательница с ником Kakao Feja пожаловалась: получать 1 евро за хорошее обслуживание «неприятно», а 3 евро за несколько часов работы в формате пожертвований она считает неадекватной оценкой труда.

В соцсетях разгорелась дискуссия о размере чаевых в Латвии. Поводом стал пост в Threads, где пользовательница с ником Kakao Feja пожаловалась: получать 1 евро за хорошее обслуживание «неприятно», а 3 евро за несколько часов работы в формате пожертвований она считает неадекватной оценкой труда.

Читать

Через пакомат передала мошенникам и деньги, и карту. Трое злоумышленников задержаны

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Полиция завершила расследование и просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности трёх человек за мошенничество на сумму около 26 000 евро. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Полиция завершила расследование и просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности трёх человек за мошенничество на сумму около 26 000 евро. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Читать

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

Важно 18:16

Важно 0 комментариев

«Я не знаю, чем закончится война между Россией и Украиной. Я понимаю только одно, и это исторический факт, что агрессору нельзя давать ничего больше, потому что это только убедит его продолжать идти дальше», – сказал TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш, пишет nra.lv.

«Я не знаю, чем закончится война между Россией и Украиной. Я понимаю только одно, и это исторический факт, что агрессору нельзя давать ничего больше, потому что это только убедит его продолжать идти дальше», – сказал TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш, пишет nra.lv.

Читать

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

Читать