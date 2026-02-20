Это не только экраны: учёные нашли неожиданную причину «эпидемии» близорукости

Новое исследование учёных из State University of New York College of Optometry предлагает неожиданную версию: рост близорукости может быть связан не столько с экранами, сколько с длительной работой вблизи при слабом освещении.

Близорукость сегодня достигает почти «эпидемического» уровня. В США и Европе ею страдают около 50% молодых людей, а в некоторых странах Восточной Азии — до 90%.

Учёные объясняют: когда мы долго смотрим на телефон, книгу или планшет в помещении с тусклым светом, зрачок сужается не из-за яркости, а из-за фокусировки на близком расстоянии. В условиях недостаточного освещения это может снижать количество света, достигающего сетчатки.

А сетчатке, как выясняется, нужен свет.

Исследование, опубликованное в Cell Reports, предполагает, что именно комбинация — близкая дистанция + слабый свет — может запускать механизмы, влияющие на развитие миопии.

При этом яркий дневной свет работает иначе: зрачок сужается, но света на сетчатку всё равно попадает достаточно. Именно поэтому время на улице давно считается одним из факторов, замедляющих развитие близорукости.

Авторы подчёркивают: это гипотеза, которую ещё предстоит проверять. Но она объединяет сразу несколько известных факторов — от «чтения в темноте» до действия атропиновых капель и специальных линз.

И если версия подтвердится, главный совет может оказаться простым:

не только меньше экранов —

но и больше света.

Иногда проблема не в гаджете. А в лампочке над столом.