Едем по новому! Юрмалас гатве сделают двухсторонней

После реконструкции перекрёстка улицы Слокас и автодороги A5 в Марупском крае жители высказали предложения по организации движения. Рижское самоуправление решило учесть их и вернуть движение в обоих направлениях на указанном участке Юрмалас гатве.

Разрешённая скорость останется прежней - 50 км/ч. Пешеходное движение и количество переходов не изменятся.

Для ограничения транзитных грузовиков запретят их проезд по Юрмалас гатве от границы Риги до проспекта Курземес, а также по проспекту Курземес от улицы Слокас до Юрмалас гатве. При этом подъезд к проспекту Курземес через улицу Слокас для грузового транспорта сохранят.

Ожидается, что изменения облегчат выезд из города для частного транспорта и снизят интенсивность движения грузовиков в этом районе.