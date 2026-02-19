Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 20. Февраля Завтра: Smuidra, Smuidris, Vitauts
Доступность

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 22:06

Важно 0 комментариев

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

"Нашей страной десятилетиями управляют люди системы. Чиновники и политические менеджеры, которые только и умеют, что перераспределять бюджет и подписывать бумажки. Они никогда и ничего не создавали с нуля. Они перераспределяют, но не строят. 

Нужно чтобы в политику Латвии пошли такие, как, например, владелец империи Bolt - эстонец Маркус Виллиг, создавший тысячи рабочих мест. Или кто-то вроде основателя Vinted  - крупнейшей в Европе онлайн-платформы для покупки и продажи одежды, обуви и аксессуаров - литовца Ильи Лаурса. Такие люди умеют рисковать, создавать ценности, вести команду к успеху. Именно такие должны управлять страной, а не бюрократы.

Латвия не нуждается в очередных профессиональных политиках, которые всю жизнь учились «держать повестку». Ей нужны люди, которые уже умеют создавать ценность в реальном мире, такие как Виллиг или Лаурс, только с латвийскими корнями.

Пора самым смелым и самым работящим перестать прятаться за своими компаниями и выйти туда, где решается, в какой стране нам всем завтра просыпаться. Не ради кресла. Ради страны. Наше время пришло", - размышляет Козлов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев
Важно

На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
Важно

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (4)

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение
Важно

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латышскую музыку хотят навязать радиостанциям: Минкульт готовит новые квоты

Важно 21:43

Важно 0 комментариев

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Читать

Скелет в шкафу: за что Хелманиса выгнали из Земессардзе 30 лет назад?

Новости Латвии 21:35

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Читать

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

Важно 21:17

Важно 0 комментариев

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

Читать

И снова хорошие деньги: Латвии предлагают взяться за прокладку международного морского электрокабеля

Выбор редакции 21:08

Выбор редакции 0 комментариев

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Читать

«Наценка 4000%?!» Рижанин жалуется на «бизнес» в городских больницах

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

Читать

Три раза нарушил и давай «на родину»: Сейм ужесточает правила по ВНЖ

Новости Латвии 21:05

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Читать