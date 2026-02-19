Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

"Нашей страной десятилетиями управляют люди системы. Чиновники и политические менеджеры, которые только и умеют, что перераспределять бюджет и подписывать бумажки. Они никогда и ничего не создавали с нуля. Они перераспределяют, но не строят.

Нужно чтобы в политику Латвии пошли такие, как, например, владелец империи Bolt - эстонец Маркус Виллиг, создавший тысячи рабочих мест. Или кто-то вроде основателя Vinted - крупнейшей в Европе онлайн-платформы для покупки и продажи одежды, обуви и аксессуаров - литовца Ильи Лаурса. Такие люди умеют рисковать, создавать ценности, вести команду к успеху. Именно такие должны управлять страной, а не бюрократы.

Латвия не нуждается в очередных профессиональных политиках, которые всю жизнь учились «держать повестку». Ей нужны люди, которые уже умеют создавать ценность в реальном мире, такие как Виллиг или Лаурс, только с латвийскими корнями.

Пора самым смелым и самым работящим перестать прятаться за своими компаниями и выйти туда, где решается, в какой стране нам всем завтра просыпаться. Не ради кресла. Ради страны. Наше время пришло", - размышляет Козлов.