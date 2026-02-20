Иностранных студентов перепроверят. За прогулы — быстрое отчисление и домой!

Сейчас иностранцы составляют 16% всех студентов латвийских вузов - 12 343 человека. Из них 75%, или 9 073, являются гражданами третьих стран. Больше всего иностранных студентов обучается в Рижском университете имени Страдиня - 3 112 человек, однако доля граждан третьих стран там сравнительно невелика - 457. В Рижском техническом университете ситуация обратная: из 2 570 иностранцев только 74 являются гражданами ЕС и ЕЭЗ.

Лидируют по числу студентов Индия - 3 508 человек, Узбекистан - 1 372, Швеция - 1 014, Украина - 671, Германия - 663, Шри-Ланка - 662, Финляндия - 581, Турция - 535, Азербайджан - 473, Россия - 417. Около 70% обучаются по программам бакалавриата и профессиональной подготовки второго уровня. Наиболее популярные направления - социальные науки, бизнес и право - 5 042 студента, далее здравоохранение и социальная сфера - 3 330, STEM - 918.

Доля отчислений достигает примерно 30%, чаще всего на первом курсе. Сейчас законодательство позволяет отчисленным иностранцам переходить в другой вуз, чем некоторые пользуются. В противном случае им приходится покидать Латвию.

Директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Лене Левада подчёркивает, что демографический спад делает интернационализацию неизбежной.

«Совершенно ясно, что без международного сотрудничества и интернационализации обойтись нельзя, но больше внимания следует уделять не столько странам происхождения студентов, сколько их способности учиться и завершить обучение, а также их карьере после окончания вуза», - отметила Лене Левада.

По её словам, единая стратегия привлечения иностранных студентов пока разрабатывается совместно с Рижским университетом имени Страдиня.