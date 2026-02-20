Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Собаки учат слова, вслушиваясь в разговоры хозяев: это уже социальное понимание

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 13:57

Важно 0 комментариев

Большинство собак послушно осваивают пару базовых команд — «сидеть!», «лежать!» — стоит лишь кому-то терпеливо повторить их несколько раз. Некоторые запоминают названия одной-двух любимых игрушек. Но среди четвероногих встречаются настоящие феномены — собаки, способные удерживать в памяти десятки и даже сотни слов, связывая каждое с конкретным предметом. Это уже не просто дрессировка — это почти разговор. Такие гении редки, но учёные, изучающие интеллект животных, знают: они существуют, и их можно найти.

Исследователи из Будапештский университет, много лет работающие с собаками, решили проверить нечто по-настоящему интригующее: способны ли псы учить новые слова… просто подслушивая людей? Ведь человеческий ребёнок уже к полутора годам впитывает речь, даже когда к нему напрямую не обращаются. Он учится, наблюдая — кто что держит в руках, на что указывает, о чём говорит.

А что если собаки могут так же?

В эксперименте участвовали десять языково одарённых псов. В одних случаях им специально показывали новую игрушку и вслух называли её. В других — собаки лишь «случайно» слушали разговор двух людей, обсуждавших новую игрушку, но к самим животным никто не обращался. Название повторялось несколько раз в течение восьми минут — и таких сессий было несколько.

Потом наступал момент истины: игрушку уносили в другую комнату и просили собаку принести её.

Результаты, опубликованные в журнале Science, звучат почти невероятно. Семь из десяти собак выучили новое слово — и одинаково успешно как при прямом обучении, так и при «подслушивании». Более того, после обучения через наблюдение точность доходила до 100%: пёс безошибочно приносил именно ту игрушку, название которой слышал в чужом разговоре. Словно он не просто слышал — а понимал.

Но и это ещё не всё.

В другой серии экспериментов учёные усложнили задачу. Сначала собаке показывали новую игрушку — но не называли её. Затем предмет прятали в ведро, скрывая из виду. И только после этого произносили его название. Слово и предмет были разделены во времени — могли ли собаки соединить их в своей памяти?

Большинство смогли. Они словно «склеили» услышанное слово с тем, что видели раньше, и позже по команде приносили именно ту игрушку, которая когда-то исчезла в ведре.

Да, в исследовании участвовали необычайно способные собаки. Но сам факт поражает: среди них есть те, кто способен учиться вещам, совершенно чуждым их природе, — просто наблюдая за людьми, за другим видом. Это уже не просто дрессировка. Это социальное понимание.

Интересно, что ещё в прошлом году исследователи показывали: собакам иногда даже не обязательно знать название предмета — им достаточно понимать, как его используют. А в параллельных экспериментах с синегорлыми ара выяснилось, что попугаи могут осваивать новые формы общения, наблюдая за другими. Правда, они учились не словам, а жестам и действиям.

Кажется, граница между «человеческим» и «животным» интеллектом всё тоньше. И, возможно, когда ваш пёс внимательно слушает разговор, он понимает гораздо больше, чем нам кажется.

