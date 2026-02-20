Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ветер поднимет позёмку: погода на субботу

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу в Латвии немного усилится ветер, поэтому во многих местах ожидается позёмка, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, который перейдёт в южный. Его порывы усилятся до 10–15 метров в секунду, ночью и в первой половине дня на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Небо будет частично затянуто облаками, значительных осадков не предвидится, лишь в субботний вечер местами с запада страны начнёт идти снег.

Ночью температура воздуха опустится до -6…-12 градусов, местами на западном побережье Курземе — до -2 градусов. Максимальная температура в субботу составит 0…-4 градуса.

В Риге 21 февраля осадков не ожидается, сквозь облака будет видно солнце. Ночью при умеренном юго-западном ветре столбик термометра опустится до -7 градусов. Днём ожидаются порывы южного ветра до 13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до -2 градусов.

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро
Важно

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится
Важно

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится

Спрудс: «Мы готовы! «Зеленого человечка» немедленно ликвидируют»
Важно

Спрудс: «Мы готовы! «Зеленого человечка» немедленно ликвидируют»

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится

Важно 16:39

0 комментариев

Суд недавно рассмотрел иск телеведущей и экс-депутата Наталии Аболы к поэтессе и депутату Рижской думы Лиане Ланге о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет». И вот решение суда.

Суд недавно рассмотрел иск телеведущей и экс-депутата Наталии Аболы к поэтессе и депутату Рижской думы Лиане Ланге о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет». И вот решение суда.

«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»

Важно 16:33

0 комментариев

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

Выбор редакции 16:27

0 комментариев

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Кладбищенский кризис: где ж нас всех хоронить то будут?

Важно 16:27

0 комментариев

В крупных городах Латвии постепенно заканчиваются места для традиционных захоронений. Об этом сообщает LA.LV со ссылкой на 360TV Ziņas. На фоне роста числа кремаций власти предлагают новые решения.

В крупных городах Латвии постепенно заканчиваются места для традиционных захоронений. Об этом сообщает LA.LV со ссылкой на 360TV Ziņas. На фоне роста числа кремаций власти предлагают новые решения.

35 дней дождя и новый шторм: Юго-Запад Франции уходит под воду

Всюду жизнь 16:25

0 комментариев

Франция сохраняет максимальный — «красный» — уровень тревоги по наводнениям. На юго-запад страны обрушился шторм Педро, усилив и без того тяжёлую ситуацию после нескольких недель непрерывных дождей.

Франция сохраняет максимальный — «красный» — уровень тревоги по наводнениям. На юго-запад страны обрушился шторм Педро, усилив и без того тяжёлую ситуацию после нескольких недель непрерывных дождей.

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

Важно 16:22

0 комментариев

Первая очередь военного полигона «Sēlija» обошлась примерно в 36,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны. В пятницу там торжественно открыли зону боевой стрельбы - ключевой этап развития оборонной инфраструктуры страны.

Первая очередь военного полигона «Sēlija» обошлась примерно в 36,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны. В пятницу там торжественно открыли зону боевой стрельбы - ключевой этап развития оборонной инфраструктуры страны.

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

Важно 16:15

0 комментариев

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

