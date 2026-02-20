Именем маэстро! Раймонд Паулс вернул себе все права

Это означает, что отныне никто не вправе от имени композитора заключать договоры, управлять финансовыми вопросами или решать вопросы, связанные с его публичным образом.

Как отмечает журнал «Jauns&Privāts», подобный шаг в юридической практике не считается формальной процедурой. Он трактуется как чёткий сигнал о том, что доверитель больше не доверяет прежним представителям.

Решение появилось на фоне продолжающихся споров вокруг организации концерта «Manai dzimtenei». Организаторы по-прежнему надеются провести мероприятие в запланированном формате и в намеченные сроки.

Сам Паулс при этом дистанцируется от происходящего.

«Я никогда не брался за организацию праздника», — подчёркивал Раймонд Паулс, объясняя свою позицию по поводу «Manai dzimtenei».

Таким образом, юридическое решение маэстро может повлиять на дальнейшее развитие ситуации вокруг проекта.