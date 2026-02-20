Продали дом за долги. Но пришлось вернуть. Почему?

Женщина просила признать незаконными действия присяжного судебного исполнителя, который не уведомил её о возбуждении дела, оценке недвижимости и проведении торгов. Кроме того, она требовала отменить одну из состоявшихся продаж. По её позиции, проданный объект являлся совместной собственностью супругов, а согласие на его залог у неё запрашивалось. При этом в Земельной книге недвижимость была зарегистрирована на имя второго супруга.

Верховный суд в письменном процессе рассмотрел частную жалобу на решение Рижского окружного суда, который прекратил производство по делу. Суд разъяснил: заложенное имущество может быть продано без судебного спора при наличии подлежащего исполнению обязательства и действующей ипотеки, если размер долга установлен законом.

При этом в решении должно быть чётко указано, какова сумма задолженности и право кредитора обратить взыскание на заложенный объект.

Суд отдельно подчеркнул, что солидарные должники сохраняют статус должника и в исполнительном производстве. Если взыскание обращено к одному из них, это затрагивает и второго, а значит, оба вправе оспаривать действия судебного исполнителя.

Если банк требовал согласия второго супруга на установление ипотеки, следует исходить из того, что имущество может быть общей собственностью. В таком случае залогодателями считаются оба супруга, а не только лицо, указанное в Земельной книге.

Верховный суд признал, что нижестоящая инстанция преждевременно пришла к выводу об отсутствии у женщины права на жалобу, и направил дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.