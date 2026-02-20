Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

В среду вечером на перекрестке Лиепайской трассы и дороги Елгава-Тукумс, вероятно, причиной столкновения грузового автомобиля и междугороднего автобуса стали метель, скользкая дорога и неосторожность. В настоящее время известно, что грузовик выехал на перекресток со стороны Елгавы перед автобусом, двигавшимся по главной дороге в направлении Лиепаи. Грузовой автомобиль был задет боком прицепа и перевернулся.

Водитель автобуса получил несколько серьезных травм, в том числе мужчине ампутировали обе ноги. В автобусе находилось восемь пассажиров, пятеро из которых были осмотрены медиками. Возможно, некоторые из них не были пристегнуты ремнями безопасности, так как травмы довольно серьезные - множественные травмы и переломы таза, лицевых костей и основания черепа. Две пассажирки, в том числе подросток, отказались от госпитализации, несмотря на полученные травмы.

За рулем фуры с литовскими номерами находился 35-летний гражданин Индии. Неофициальная информация, доступная команде «Дегпункта», указывает на то, что водитель грузовика был помещен во временный центр содержания под стражей. Государственная полиция не комментирует, будут ли к нему применены какие-либо меры безопасности, указывая на то, что возбуждено уголовное дело и выясняются обстоятельства аварии.

Оскар Ирбитис, эксперт CSDD по безопасности дорожного движения: «Да, к сожалению, этот конкретный перекресток мне, как эксперту, хорошо знаком. На этом перекрестке произошло много трагических дорожных аварий. Эту проблему необходимо решить, установив поблизости камеру контроля скорости и зону регулирования средней скорости. Несмотря на то, что этот перекресток был реконструирован, к сожалению, еще один водитель проявил неосторожность, не заметил приближающийся автобус, и произошло это столкновение».

Представитель компании "Latvijas Valsts ceļu" сообщает, что на данном перекрестке планируются изменения. Там будет построен двухуровневый пешеходный переход. Проект уже разработан, а тендер на строительные работы будет объявлен в этом году.

"Дегпункта" связалась с представителями компании "Latvijas Sabiedriskais autobuss", но пока не получила ответов на свои вопросы.

ФОТО скриншот видео