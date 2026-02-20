Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 08:19

Важно 0 комментариев

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

В среду вечером на перекрестке Лиепайской трассы и дороги Елгава-Тукумс, вероятно, причиной столкновения грузового автомобиля и междугороднего автобуса стали метель, скользкая дорога и неосторожность. В настоящее время известно, что грузовик выехал на перекресток со стороны Елгавы перед автобусом, двигавшимся по главной дороге в направлении Лиепаи. Грузовой автомобиль был задет боком прицепа и перевернулся.

Водитель автобуса получил несколько серьезных травм, в том числе мужчине ампутировали обе ноги. В автобусе находилось восемь пассажиров, пятеро из которых были осмотрены медиками. Возможно, некоторые из них не были пристегнуты ремнями безопасности, так как травмы довольно серьезные - множественные травмы и переломы таза, лицевых костей и основания черепа. Две пассажирки, в том числе подросток, отказались от госпитализации, несмотря на полученные травмы.

За рулем фуры с литовскими номерами находился 35-летний гражданин Индии. Неофициальная информация, доступная команде «Дегпункта», указывает на то, что водитель грузовика был помещен во временный центр содержания под стражей. Государственная полиция не комментирует, будут ли к нему применены какие-либо меры безопасности, указывая на то, что возбуждено уголовное дело и выясняются обстоятельства аварии.

Оскар Ирбитис, эксперт CSDD  по безопасности дорожного движения: «Да, к сожалению, этот конкретный перекресток мне, как эксперту, хорошо знаком. На этом перекрестке произошло много трагических дорожных аварий. Эту проблему необходимо решить, установив поблизости камеру контроля скорости и зону регулирования средней скорости. Несмотря на то, что этот перекресток был реконструирован, к сожалению, еще один водитель проявил неосторожность, не заметил приближающийся автобус, и произошло это столкновение».

Представитель компании "Latvijas Valsts ceļu" сообщает, что на данном перекрестке планируются изменения. Там будет построен двухуровневый пешеходный переход. Проект уже разработан, а тендер на строительные работы будет объявлен в этом году.

"Дегпункта" связалась с представителями компании "Latvijas Sabiedriskais autobuss", но пока не получила ответов на свои вопросы.

Комментарии (0)

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала
Важно

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

Русское радио LR4 «никогда не вернется»: частота выставлена на конкурс
Важно

Русское радио LR4 «никогда не вернется»: частота выставлена на конкурс

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов
Важно

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Браже: Россия тянет время на мирных переговорах

Новости Латвии 0 комментариев

Россия тянет время на мирных переговорах, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

Важно 0 комментариев

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

Важно 0 комментариев

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

«Можно посмеяться, но не до смеха»: пример абсурда, убивающего малый бизнес

Выбор редакции 0 комментариев

Чтобы открыть банковский счёт для компании, банк требует различные пояснения и копии документов так, будто предприниматель уже несколько лет ведёт бизнес. Об этом в программе TV24 «STOPkadri» рассказал Армандс Пуче. «Можно было бы смеяться, но совсем не до смеха!» — говорит ведущий передачи.

Тайный кабинет и 180 детей: суд приговорил учителя-насильника из Земгале

ЧП и криминал 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил учителя из Земгале к 15 годам лишения свободы и пробационному надзору на в семь лет и шесть месяцев за сексуальные преступления против детей, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение

Важно 0 комментариев

Европейский суд по правам человека отклонил жалобы по делу «Бреманис и другие против Латвии», одним из заявителей по которому был депутат Рижской думы Рудольф Бреманис (SV/JA).

