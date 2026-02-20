Уже до +1: погода в пятницу

Облачность будет переменной, значительных осадков не ожидается. Местами возможны небольшие снегопады.

Ветер будет дуть слабо или умеренно с запада, порывы будут достигать 8-13 метров в секунду.

В Риге на некоторое время небо будет облачным, осадков не ожидается. Легкий северо-западный ветер сменится на юго-западный, температура воздуха поднимется до -1 градуса.

В Польше усиливается антициклон. Атмосферное давление в Латвии повышается, утром оно составляет 1016-1021 гектопаскалей на уровне моря.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, за последние шесть недель в Латвии положительные значения температуры воздуха наблюдались лишь однажды — 12 февраля в Даугавпилсе температура поднялась до +0,8 градуса. В Курземе последний раз температура поднималась выше нуля 7 января.