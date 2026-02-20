Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мир движется вперед, а мы — на месте: Казакс о латвийском бизнесе

20 февраля, 2026 09:15

Чтобы повысить производительность, латвийским предприятиям нужно иметь больше амбиций, чтобы развиваться не только в Латвии, но и на европейском уровне, сказал в интервью агентству ЛЕТА президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Он отметил, что инфляция в Латвии выше, чем в среднем по еврозоне, но разрыв сокращается. По последним данным, инфляция в Европе составляет 1,7%, а в Латвии - 2,6%, так что разница невелика.

Казакс пояснил, что инфляция в Латвии растет за счет двух основных факторов. Первый, который был ярко выражен в начале прошлого года, - это цены на продукты питания. Сейчас влияние цен на продукты питания на инфляцию не такое сильное.

"Есть и вторая проблема. Мы видим, что зарплаты в Латвии уже несколько лет растут гораздо быстрее, чем производительность труда", - сказал Казакс, добавив, что рост зарплат - это хорошо, потому что люди становятся богаче, но рост зарплат уже несколько лет опережает инфляцию. Средние показатели и ситуация могут отличаться в зависимости от группы, но в целом за последние годы зарплаты росли в среднем на 8-10% в год.

Это повышает покупательную способность населения, но в то же время производительность труда растет гораздо медленнее, а это значит, что рост зарплат превращается в рост цен, пояснил Казакс.

"На мой взгляд, главным выбором будет не замедление роста зарплат, а ускорение роста производительности труда, потому что такой разрыв не может продолжаться долго. Наши экспортеры просто потеряют конкурентоспособность, и тогда возникнет риск рецессии. Поэтому главное - заставить экономику расти быстрее, сокращая бюрократию, повышая производительность", - сказал президент Банка Латвии.

Казакс отметил, что в Латвии есть много хороших, высокопроизводительных предприятий, но их слишком мало, и они слишком малы для размеров Латвии. Необходимы более крупные и "более мощные" компании, подчеркнул он. "Мы можем посмотреть на Литву, есть и финансирование слияний, когда небольшие компании могут стать крупнее, объединившись, выкупив друг друга, повысив эффективность. Этого финансирования, как мы слышим от предпринимателей, недостаточно", - сказал Казак.

"Мир движется вперед. Если мы не побежим, то проиграем", - сказал Казакс.

Власть использует незнание людей как источник дохода: как у старика долг в СГД появился

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

