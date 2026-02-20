Мир движется вперед, а мы — на месте: Казакс о латвийском бизнесе

Он отметил, что инфляция в Латвии выше, чем в среднем по еврозоне, но разрыв сокращается. По последним данным, инфляция в Европе составляет 1,7%, а в Латвии - 2,6%, так что разница невелика.

Казакс пояснил, что инфляция в Латвии растет за счет двух основных факторов. Первый, который был ярко выражен в начале прошлого года, - это цены на продукты питания. Сейчас влияние цен на продукты питания на инфляцию не такое сильное.

"Есть и вторая проблема. Мы видим, что зарплаты в Латвии уже несколько лет растут гораздо быстрее, чем производительность труда", - сказал Казакс, добавив, что рост зарплат - это хорошо, потому что люди становятся богаче, но рост зарплат уже несколько лет опережает инфляцию. Средние показатели и ситуация могут отличаться в зависимости от группы, но в целом за последние годы зарплаты росли в среднем на 8-10% в год.

Это повышает покупательную способность населения, но в то же время производительность труда растет гораздо медленнее, а это значит, что рост зарплат превращается в рост цен, пояснил Казакс.

"На мой взгляд, главным выбором будет не замедление роста зарплат, а ускорение роста производительности труда, потому что такой разрыв не может продолжаться долго. Наши экспортеры просто потеряют конкурентоспособность, и тогда возникнет риск рецессии. Поэтому главное - заставить экономику расти быстрее, сокращая бюрократию, повышая производительность", - сказал президент Банка Латвии.

Казакс отметил, что в Латвии есть много хороших, высокопроизводительных предприятий, но их слишком мало, и они слишком малы для размеров Латвии. Необходимы более крупные и "более мощные" компании, подчеркнул он. "Мы можем посмотреть на Литву, есть и финансирование слияний, когда небольшие компании могут стать крупнее, объединившись, выкупив друг друга, повысив эффективность. Этого финансирования, как мы слышим от предпринимателей, недостаточно", - сказал Казак.

"Мир движется вперед. Если мы не побежим, то проиграем", - сказал Казакс.