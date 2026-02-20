Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

Майор НВС считает, что президент России Владимир Путин уже проиграл эту войну, не достиг своих целей и не достигнет их. Таким образом, Путин захочет отомстить, создать очередную «горячую точку», но когда это произойдет, Я. Слайдинш не знает.

В связи со всем этим ему ситуация в мире в настоящее время кажется «немного ненормальной», и здесь все должны объединиться и оказать максимальное экономическое давление на Россию, а также дать Украине все, что ей нужно, чтобы русские сами поняли, что там ничего не будет. Пока этого не произойдет, период разговоров и сплетен будет продолжаться, и это ничего не решит, считает Я. Слайдиньш.

Сейчас все сидят на «пороховой бочке», - она повсюду, сказал Я. Слайдиньш. Он добавил, что ему не нравится заглядывать в будущее, но, глядя на текущие события, он уверен, что ничего хорошего не ждет.