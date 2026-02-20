Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Судей с прокурорами не трогайте: Ринкевич просит пересмотреть реформу пенсий

© LETA 20 февраля, 2026 10:50

Новости Латвии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил в Сейм на повторное рассмотрение закон о специальных пенсиях для судей и прокуроров. В пояснительной записке он пишет, что независимость судей связана в том числе с финансовыми гарантиями, и аргументы, обосновывающие общую реформу пенсий по выслуге лет, не должны быть напрямую применимы к пенсиям судей.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, новый закон по сравнению с действующим предусматривает изменения в нескольких аспектах, касающихся судей. В частности, он увеличивает стаж работы, необходимый для получения специальной пенсии - в настоящее время это пенсия по выслуге - с 20 до 25 лет.

Закон также пересматривает порядок расчета специальной пенсии, предусматривая, что теперь она рассчитывается на основе вознаграждения, полученного за 120-месячный период, который заканчивается за два месяца до увольнения.

Закон также ограничивает размер специальной пенсии, снижая на 5% как минимальный, так и максимальный размер специальной пенсии, а также размер специальной пенсии в случае увольнения судьи по состоянию здоровья.

В своем письме председателю Сейма Дайге Миерине президент Латвии обращает внимание на то, что и цель закона, и аннотация к нему справедливо подчеркивают принцип независимости судебной власти, закрепленный в Конституции, и индивидуальные гарантии независимости судей.

Президент подчеркивает, что в современных геополитических условиях, когда сохранение демократического правового государства особенно важно, любое сознательное или неосознанное ослабление гарантий независимости судебной власти и судей недопустимо.

По его мнению, конституционные гарантии независимости судей означают, что вопрос социальных гарантий для судей - специальных пенсий - принципиально отличается от регулирования других пенсий, и аргументы, обосновывающие общую реформу системы пенсий по выслуге, не должны прямо применяться к судьям.

Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

