Юрмалу убирают лучше многих мировых столиц: жители вступились за свой город (ФОТО)

-Проехали на машине до Каугури за новым паспортом. Оттуда на рынок в Булдури и назад в свои тихие Дзинтари. Первое – гневный пост вводит в заблуждение тех, кто не живёт в Юрмале. Второе – все проспекты и главные дороги ночью прочищает спецтехника. Водитель пояснил, что из трёх вариантов – пр. Дзинтару-Булдуру, пр. Межа и пр. Эдинбургас – лучше выбирать последний, где проезжая часть не обрабатывается соляным раствором, дорогим и очень вредным для машины.

Третье - плиточные тротуары расчищает спецтехника и за нею дочищают дворники. Четвёртое - сложнее на поперечных улочках, где движение минимальное, разве что к частным домам, понятно, что техники на них в такую погодку не хватает. Пятое - подступы к морю в местах, куда выходят люди, прокатаны. Сегодня выйти на пляж не удалось. После ночного снегопада невероятная белизна до самого горизонта и глубокие сугробы. Зато лесная дюнная дорожка вдоль пляжа хороша, пробита широкая полоса.

И это всё не центральная часть города и никакая ни Йомас или пр. Виенибас, где всегда порядок, а тихое место между Булдури и Дзинтари. Кстати, мусоровозы помимо основной задачи оборудованы «лопатами», прочищающими дороги и тоже делают свою работу преимущественно ночами. Так что городским властям можно только выразить благодарность.

Комментаторы откликнулись на публикацию:

-Очень все хорошо чистят, с солью даже перебор на дорожках для пешеходов ( например, на Бривибас проспектс. Называется проспектс, по факту - это просто прогулочная / велодорожка в лесу вдоль жд за жд. Зачем там соль сыпать - не понятно ( велосипедисты все равно не ездят зимой, а с собаками не погулять по соли там теперь. Сыпать начали недавно, до этого прекрасно все было просто почищено трактором/утрамбовано

-Центральные улицы почищены хорошо, это факт. Приморские улицы в особенности. Спасибо самоуправлению за это. Но от железной дороги к реке улицы не почищены, не говорю уже о маленьких поперечных в частном секторе, но даже и большие улицы от самой железной дороги. И люди идут по льду, покрытому снежной кашей, держась друг за друга. И это в Дзинтари. Не раз за зиму наблюдала эту картину, особенно пожилые люди.

-Гуляла сегодня по пляжу в Каугури дорожка всегда была расчищена,а последние 2 дня ,а может и больше трактор не чистил только то что сами протоптали

-И я согласна, город очень прилично и регулярно убирают!

Лучше многих мировых столиц...

...Напомним, на днях жительница Юрмалы Божена Рынска критиковала в Фейсбуке качество очистки дорог от снега в Риге и Юрмале, о чем сообщал press.lv в публикации «Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке. И вот - поднялась "снежная" полемика...

ФОТО из Фейсбука Ольги Павук