Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 20. Февраля Завтра: Smuidra, Smuidris, Vitauts
Доступность

Юрмалу убирают лучше многих мировых столиц: жители вступились за свой город (ФОТО)

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 11:48

Новости Латвии 0 комментариев

-После гневного поста новой юрмалчанки в адрес нашей Думы об ужасе на дорогах и улицах проинспектировала Юрмальские улицы, - написала в Фейсбуке жительница Юрмалы Ольга Павук в группе Клуб друзей Jurmala. 

-Проехали на машине до Каугури за новым паспортом. Оттуда на рынок в Булдури и назад в свои тихие Дзинтари. Первое – гневный пост вводит в заблуждение тех, кто не живёт в Юрмале. Второе – все проспекты и главные дороги ночью прочищает спецтехника. Водитель пояснил, что из трёх вариантов – пр. Дзинтару-Булдуру, пр. Межа и пр. Эдинбургас – лучше выбирать последний, где проезжая часть не обрабатывается соляным раствором, дорогим и очень вредным для машины.

Третье - плиточные тротуары расчищает спецтехника и за нею дочищают дворники. Четвёртое - сложнее на поперечных улочках, где движение минимальное, разве что к частным домам, понятно, что техники на них в такую погодку не хватает. Пятое - подступы к морю в местах, куда выходят люди, прокатаны. Сегодня выйти на пляж не удалось. После ночного снегопада невероятная белизна до самого горизонта и глубокие сугробы. Зато лесная дюнная дорожка вдоль пляжа хороша, пробита широкая полоса.

И это всё не центральная часть города и никакая ни Йомас или пр. Виенибас, где всегда порядок, а тихое место между Булдури и Дзинтари. Кстати, мусоровозы помимо основной задачи оборудованы «лопатами», прочищающими дороги и тоже делают свою работу преимущественно ночами. Так что городским властям можно только выразить благодарность.

Комментаторы откликнулись на публикацию:

-Очень все хорошо чистят, с солью даже перебор на дорожках для пешеходов ( например, на Бривибас проспектс. Называется проспектс, по факту - это просто прогулочная / велодорожка в лесу вдоль жд за жд. Зачем там соль сыпать - не понятно ( велосипедисты все равно не ездят зимой, а с собаками не погулять по соли там теперь. Сыпать начали недавно, до этого прекрасно все было просто почищено трактором/утрамбовано

-Центральные улицы почищены хорошо, это факт. Приморские улицы в особенности. Спасибо самоуправлению за это. Но от железной дороги к реке улицы не почищены, не говорю уже о маленьких поперечных в частном секторе, но даже и большие улицы от самой железной дороги. И люди идут по льду, покрытому снежной кашей, держась друг за друга. И это в Дзинтари. Не раз за зиму наблюдала эту картину, особенно пожилые люди.

-Гуляла сегодня по пляжу в Каугури дорожка всегда была расчищена,а последние 2 дня ,а может и больше трактор не чистил только то что сами протоптали

-И я согласна, город очень прилично и регулярно убирают!
Лучше многих мировых столиц...

...Напомним, на днях жительница Юрмалы Божена Рынска критиковала в Фейсбуке качество очистки дорог от снега в Риге и Юрмале, о чем сообщал press.lv в публикации «Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке. И вот - поднялась "снежная" полемика... 

ФОТО из Фейсбука Ольги Павук
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога
Важно

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога (1)

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала
Важно

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала (2)

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов
Важно

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных

Мир 12:52

Мир 0 комментариев

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Читать
Загрузка

Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

Читать

«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica

Мир 12:38

Мир 0 комментариев

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

Читать

Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Читать

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде

Всюду жизнь 12:17

Всюду жизнь 0 комментариев

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

Читать