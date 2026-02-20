Британский миллионер выпал с 17-го этажа в Таиланде. Загадочная смерть основателя Asos

е58-летний Квентин Гриффитс, по данным местных СМИ, сорвался с 17 этажа своего кондоминиума в Паттайе.

Экстренные службы обнаружили тело предпринимателя под балконом. Полиция заявила, что внутри квартиры не было следов борьбы, однако версия о возможном вмешательстве третьих лиц пока не исключена. Точная причина смерти станет известна только после полного судебно-медицинского исследования, которое может занять несколько месяцев.

Трагедия произошла на фоне конфликта бизнесмена с бывшей супругой из Таиланда. По сообщениям, ранее она обвиняла его в подделке документов при продаже земли и долей в совместном бизнесе. Сам Гриффитс отрицал обвинения и был освобождён после допроса.

Он стоял у истоков Asos в 2000 году вместе с Ником Робертсоном и Эндрю Реганом. Компания выросла в глобального ритейлера стоимостью около 3 млрд фунтов. Среди поклонников бренда называли принцессу Уэльскую и Мишель Обаму.

Гриффитс покинул компанию в 2005 году. В 2010-м он заработал около 15 млн фунтов на продаже акций, а позже получил дополнительный пакет. Впоследствии предприниматель судился с аудиторской компанией BDO, утверждая, что из-за неверных налоговых рекомендаций потерял более 4 млн. фунтов.

Отец троих детей, он переехал в Таиланд около 2007 года, где после развода вновь женился. Несколько лет назад пара рассталась.

Источник, близкий к семье, назвал произошедшее «настоящей загадкой». Расследование продолжается.



