Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде

Жил — в доме стоимостью около 2 млн фунтов в Орпингтоне.

Ездил — на поездах Southeastern Railway.

Экономил — 5 911 фунтов.

Схема была простой: покупались два билета от начальной станции до промежуточной и от другой промежуточной — до Лондона. А центральный участок маршрута оставался неоплаченным. Турникеты воспринимали поездку как корректную, внутри оставалась «дырка». Англичане называют такую схему "doughnutting" от английского слова "пончик".

По данным суда, с октября 2023 по сентябрь 2024 года банкир провернул эту схему минимум 740 раз. Билеты оформлялись через смарт-карты на вымышленные имена и адреса.

Дело рассматривал Inner London Crown Court. Моллой признал вину в мошенничестве. Тюремного срока он избежал, но получил запрет на пользование своей железнодорожной линией и обязан возместить ущерб.

В британских соцсетях история быстро превратилась в мем: человек, который мог позволить себе годовой абонемент и не заметить траты, предпочёл «дырку в середине».

Иногда самые дорогие решения начинаются с попытки немного сэкономить.





