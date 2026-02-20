Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 20. Февраля Завтра: Smuidra, Smuidris, Vitauts
Доступность

Травили в закрытом чате: как учителя Валкской гимназии обнаружили буллинг

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 13:13

Важно 0 комментариев

«7.b, идите повесьтесь, вы никому не нравитесь!», «Какой у нее низкий IQ!», «Да пошла ты… Как можно быть таким дауном?», «Ты никому не нравишься!» — это лишь некоторые записи учеников Валкской гимназии в социальных сетях, которые обнаружили учителя, сообщает LSM.

Чтобы высмеять и унизить одноклассников, создаются Google-опросы и закрытые группы.

«Кто-то создал аккаунт в Instagram, где два раза в неделю публикуется что-то, связанное с разными интригами. Сейчас мы начали борьбу с этим аккаунтом. Также работаем над случаем эмоционального насилия в 5-ом классе: была создана группа в WhatsApp без учительницы, только для учеников класса, и там оскорбляют одну девочку. Создаются мемы, звучат разные обзывания», — рассказала Анда Кушке, замдиректора Валкской гимназии Яниса Цимзе.

С родителями агрессивных детей и с пострадавшей девочкой сейчас работают специалисты.

Руководство школы признает, что разбираться с конфликтами приходится как минимум раз в неделю. О некоторых случаях рассказывают родители или сами ученики — чаще всего анонимно. И это лишь видимая часть айсберга. Большая часть насилия остается вне поля зрения школы.

По словам Лилиты Крейцберги, директора Валкской гимназии Яниса Цимзе, школьников высмеивают и за внешность, и за умственные способности. «На мой взгляд, чаще задевают девочек, но не только. Недавно был случай с мальчиком, который «не так» подстригся», — привела пример Крейцберга.

В Валкской гимназии сейчас активнее работают с родителями и службами поддержки, участвуют в различных акциях против насилия и сотрудничают с полицией, чтобы ученики лучше понимали формы насилия и его последствия. Звучат и предложения ввести более строгую ответственность и, чтобы к ней привлекали не только учеников, но и их родителей.

Подобное происходит практически во всех школах, признает Латвийский профсоюз работников образования и науки, который ранее проводил опрос среди педагогов. Хуже всего то, что часть школ предпочитает такие случаи скрывать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Именем маэстро! Раймонд Паулс вернул себе все права
Важно

Именем маэстро! Раймонд Паулс вернул себе все права

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится
Важно

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро
Важно

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

Суд недавно рассмотрел иск телеведущей и экс-депутата Наталии Аболы к поэтессе и депутату Рижской думы Лиане Ланге о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет». И вот решение суда.

Суд недавно рассмотрел иск телеведущей и экс-депутата Наталии Аболы к поэтессе и депутату Рижской думы Лиане Ланге о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет». И вот решение суда.

Читать
Загрузка

«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

Читать

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

Выбор редакции 16:27

Выбор редакции 0 комментариев

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Читать

Кладбищенский кризис: где ж нас всех хоронить то будут?

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

В крупных городах Латвии постепенно заканчиваются места для традиционных захоронений. Об этом сообщает LA.LV со ссылкой на 360TV Ziņas. На фоне роста числа кремаций власти предлагают новые решения.

В крупных городах Латвии постепенно заканчиваются места для традиционных захоронений. Об этом сообщает LA.LV со ссылкой на 360TV Ziņas. На фоне роста числа кремаций власти предлагают новые решения.

Читать

35 дней дождя и новый шторм: Юго-Запад Франции уходит под воду

Всюду жизнь 16:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Франция сохраняет максимальный — «красный» — уровень тревоги по наводнениям. На юго-запад страны обрушился шторм Педро, усилив и без того тяжёлую ситуацию после нескольких недель непрерывных дождей.

Франция сохраняет максимальный — «красный» — уровень тревоги по наводнениям. На юго-запад страны обрушился шторм Педро, усилив и без того тяжёлую ситуацию после нескольких недель непрерывных дождей.

Читать

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Первая очередь военного полигона «Sēlija» обошлась примерно в 36,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны. В пятницу там торжественно открыли зону боевой стрельбы - ключевой этап развития оборонной инфраструктуры страны.

Первая очередь военного полигона «Sēlija» обошлась примерно в 36,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны. В пятницу там торжественно открыли зону боевой стрельбы - ключевой этап развития оборонной инфраструктуры страны.

Читать

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

Читать