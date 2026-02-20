Травили в закрытом чате: как учителя Валкской гимназии обнаружили буллинг

Чтобы высмеять и унизить одноклассников, создаются Google-опросы и закрытые группы.

«Кто-то создал аккаунт в Instagram, где два раза в неделю публикуется что-то, связанное с разными интригами. Сейчас мы начали борьбу с этим аккаунтом. Также работаем над случаем эмоционального насилия в 5-ом классе: была создана группа в WhatsApp без учительницы, только для учеников класса, и там оскорбляют одну девочку. Создаются мемы, звучат разные обзывания», — рассказала Анда Кушке, замдиректора Валкской гимназии Яниса Цимзе.

С родителями агрессивных детей и с пострадавшей девочкой сейчас работают специалисты.

Руководство школы признает, что разбираться с конфликтами приходится как минимум раз в неделю. О некоторых случаях рассказывают родители или сами ученики — чаще всего анонимно. И это лишь видимая часть айсберга. Большая часть насилия остается вне поля зрения школы.

По словам Лилиты Крейцберги, директора Валкской гимназии Яниса Цимзе, школьников высмеивают и за внешность, и за умственные способности. «На мой взгляд, чаще задевают девочек, но не только. Недавно был случай с мальчиком, который «не так» подстригся», — привела пример Крейцберга.

В Валкской гимназии сейчас активнее работают с родителями и службами поддержки, участвуют в различных акциях против насилия и сотрудничают с полицией, чтобы ученики лучше понимали формы насилия и его последствия. Звучат и предложения ввести более строгую ответственность и, чтобы к ней привлекали не только учеников, но и их родителей.

Подобное происходит практически во всех школах, признает Латвийский профсоюз работников образования и науки, который ранее проводил опрос среди педагогов. Хуже всего то, что часть школ предпочитает такие случаи скрывать.