В этом году было задержано 12 полицейских: Бюро внутренней безопасности

В отношении сотрудника Госполиции, причастного к преступлению, применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, как к лицу, имеющему право на защиту.
IDB получило от Госполиции полномочия на продолжение досудебного расследования уголовного дела в соответствии с институциональной компетенцией.
В интересах расследования дополнительная информация пока не предоставляется.
Согласно информации, предоставленной IDB агентству LETA, в этом году за различные преступления были задержаны 12 сотрудников Госполиции, в том числе упомянутый сотрудник Управления общественного порядка.