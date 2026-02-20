Я не знаю, что должно произойти: глава СГД обещает взыскать долги с AS Amber Latvijas balzams

«Я не представляю, что должно произойти, чтобы этот долг не удалось взыскать — у компании есть и бизнес, и движимое, и недвижимое имущество», — подчеркнула Шмите-Роке.

Руководитель VID также отвергла обвинения в том, что налоговая якобы позволила компании накопить столь крупную задолженность, проявляя к ней снисходительность. По её словам, подход ко всем предприятиям одинаков и зависит не от их размера, а от истории платежей, готовности сотрудничать и реальных возможностей взыскания.

«Наши действия определяются поведением компании — платит ли она налоги, подаёт ли декларации, идёт ли на контакт. Всё это отражается в рейтинговой системе», — пояснила глава VID.