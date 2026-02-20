Без робота выбора нет! Уже 36% латвийцев выбирают товары через ИИ

Женщины прибегают к ИИ чаще мужчин - 41% против 30%. Самый высокий показатель у молодёжи 18-24 лет - 59%. Среди жителей Риги доля пользователей достигает 42%.

Чаще всего ИИ применяют при покупке электроники - 39% респондентов. По 30% используют рекомендации при выборе бытовой техники и товаров для красоты. В сфере гостиниц и размещения показатель составляет 21%, столько же - при выборе образовательных услуг. Продукты питания через ИИ выбирают 20%, услуги развлечений и медиа - 19%. В остальных категориях доля ниже.

Из тех, кто уже использовал ИИ для выбора брендов, 65% доверяют или скорее доверяют рекомендациям. 18% скорее не доверяют, 3% не доверяют вовсе, 15% затруднились с ответом.

Руководитель «Hubel Latvia» Ева Киеперса подччёркивает, что ИИ становится важной точкой влияния на решения потребителей.

«Если бренд не присутствует там, где люди ищут ответы, сгенерированные ИИ, он теряет часть конкурентоспособности», - заявила руководитель «Hubel Latvia» Ева Киеперса.

Опрос проведён в январе 2026 года среди 1037 жителей Латвии в возрасте от 18 до 64 лет.