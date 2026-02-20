Кота вызвали в суд присяжным — и он почти «прошёл отбор»!

Кот по кличке Сал Эспозито неожиданно получил официальную повестку в суд в качестве потенциального присяжного.

Как так получилось? Его хозяйка внесла питомца в городскую перепись населения — и система добросовестно включила «гражданина» в список кандидатов.

Когда женщина написала в суд, объяснив, что её кот не может участвовать в процессе, потому что не говорит по-английски, ответ оказался не менее удивительным. В письме сообщили, что незнание языка не является достаточным основанием для освобождения от обязанности.

Иными словами, формально Сал должен был явиться.

История быстро стала вирусной. Пользователи шутили, что именно такой присяжный и нужен: молчаливый, независимый и абсолютно неподкупный — разве что тунцом.

Конечно, до реального заседания дело не дошло. Но бюрократическая машина показала: если попал в базу данных — дальше всё идёт по правилам.

Судя по фото Сала, выражение «судить без эмоций» он бы освоил мгновенно.





