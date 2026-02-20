Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
2806 евро за отопление маленькой квартирки: счёт подтвердили — это не ошибка

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 13:27

Отопление частного дома площадью 300 квадратных метров обошлось в 1000 евро, даже депутат Сейма , руководитель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс (Объединенный список) опубликовал свой счет за отопление и сообщил, что за электричество ему придется заплатить 754 евро, но, возможно, самый большой счет получила Сандра, которая даже разместила его на своей странице в Facebook – за отопление квартиры площадью 30 квадратных метров ей придется заплатить 2806 евро.

К этой записи опубликованы сотни комментариев, в которых многие советуют обратиться к домоуправляющей компании, поскольку, несомненно, произошла ошибка.

"Кото-то при подготовке счёта или вводе цифр в систему перепутал строки. Здесь следовало бы потребовать перерасчёт, основываясь на «астрономической» цене за единицу. И всегда, как шпаргалку, можно использовать предыдущий счёт. Цена может колебаться, но не так резко. На данный момент доступная мне информация указывает: «В зависимости от утепления здания и наружной температуры средние расходы на отопление находятся в пределах от 1,50 до 2,80 EUR/м²», - посоветовали женщине.

Сандра так и сделала, но получила от домоуправления следующий ответ:

«Счета выставляются в соответствии со счетами, присланными Rīgas Siltums. Если сравнивать, то потребление электричества у всего вашего дома почти на половину больше, чем месяц назад», - опубликовала объяснение Сандра.

