2806 евро за отопление маленькой квартирки: счёт подтвердили — это не ошибка

К этой записи опубликованы сотни комментариев, в которых многие советуют обратиться к домоуправляющей компании, поскольку, несомненно, произошла ошибка.

"Кото-то при подготовке счёта или вводе цифр в систему перепутал строки. Здесь следовало бы потребовать перерасчёт, основываясь на «астрономической» цене за единицу. И всегда, как шпаргалку, можно использовать предыдущий счёт. Цена может колебаться, но не так резко. На данный момент доступная мне информация указывает: «В зависимости от утепления здания и наружной температуры средние расходы на отопление находятся в пределах от 1,50 до 2,80 EUR/м²», - посоветовали женщине.

Сандра так и сделала, но получила от домоуправления следующий ответ:

«Счета выставляются в соответствии со счетами, присланными Rīgas Siltums. Если сравнивать, то потребление электричества у всего вашего дома почти на половину больше, чем месяц назад», - опубликовала объяснение Сандра.