Вчера похоронил жену: под Алуксне трагически оборвалась жизнь мужчины

По словам жителей дома, пожарные прибыли на место через десять минут после вызова. Они сразу же взялись за шланги и приступили к тушению горящей квартиры, а медики последовали за ними.

Жильца загоревшейся квартиры нашли быстро и вскоре констатировали его смерть. Также в квартире обнаружили погибшую собаку.

По словам соседей, за день до смерти, 17 февраля, мужчина проводил в последний путь супругу.

Ответственные службы определят точную причину возгорания, а пока муниципалитет должен позаботиться о том, чтобы поврежденная квартира не создавала неудобств для остальной части дома и его жильцов. Электроснабжение и водоснабжение в здании уже восстановлены.