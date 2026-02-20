Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка

Первоклассники Рижской Даугавгривской основной школы поют песню про лисичку Туту. Это бывшая школа нацменьшинств. Классный руководитель Ольга Григорьева в разговоре с Latvijas Radio рассказывает, что дети приходят в школу с очень разными знаниями латышского языка. Есть ученики, которые еще до школы научились читать и писать по-латышски, однако из примерно 20 учеников двое-трое начинают учебу практически без знания латышского.

«Они понимают, но не могут сказать или не знают букв, — поясняет учительница. — Анализируя выписки, которые мы получили из детских садов, [мы видим], что там много пропусков, то есть детский сад посещался нерегулярно».

Заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки Роланд Озолс, который еще недавно работал в Государственной службе качества образования, признает, что были выявлены и недобросовестные детские сады:

«В дошкольных учреждениях ситуация очень разная, будем честны. Разброс большой! Были детские сады, где, зайдя внутрь, приходилось констатировать, что работа по сути не ведется на латышском языке. Такие случаи были, они зафиксированы. По-моему, только в прошлом году было несколько таких случаев, когда сразу устанавливалось, что есть несоответствие тем условиям, о которых идет речь. Это были частные образовательные учреждения».

Инспекторы приходят с внеплановыми визитами и видят реальную ситуацию в учебных заведениях. Проблемы наблюдались в тех дошкольных учреждениях, где ранее работа велась на русском языке.

В этих случаях служба обращалась в Центр государственного языка с просьбой проверить знания латышского языка у конкретного педагога, а также требовала от руководства детского сада устранить нарушения.

Крайним решением могла бы стать внеочередная аккредитация, однако до этого не доходило — обычно учреждения стараются исправиться.

Чаще всего использование русского языка в частных детских садах фиксировалось в Риге. Озолс считает, что самоуправлению следует искать рычаги влияния на ситуацию и в частных образовательных учреждениях.

«Типичный проблемный вопрос — может ли и в какой момент педагог дошкольного учреждения внезапно перейти на родной язык ребенка, и один ответ очень ясен: в ситуациях, когда ребенок сильно взволнован, когда он плачет и когда важно оказать ему эмоциональную поддержку, и когда мы говорим о благополучии ребенка, в этот момент педагог имеет право поддержать его на родном языке», — отмечает представитель Минобразования.