Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo

По словам курьера Юриса, в час пик он остановился на перекрёстке, чтобы повернуть налево. Водитель «Volvo», застрявший позади, начал сигналить и кричать.

"Этот “экземпляр” начал сигналить. Моя первая мысль была вполне нейтральной — может, что-то выпало. Обычно я бы как-то повернул, свернул и уехал. Но я остановился, и в тот момент, когда повернулся, увидел, что это уже не нейтральное приветствие", — описывает произошедшее велокурьер.

Объяснение курьера лишь подлило масла в огонь — завязалась словесная перепалка, а затем водитель пнул его велосипед.

«Мое объяснение его не удовлетворило. Он тут же произнес несколько слов, которые, вероятно, не стоило бы говорить по телевизору… И тут началось… Теоретически он уже уезжал, и казалось, что все будет спокойно. Но ему нужно было как-то себя проявить… Он начал пинать по моему велосипеду», - рассказывает Юрис.

Это стало последней каплей. Юрис ответил толчком, и у парковки торгового центра началась короткая, но жёсткая драка. Обошлось без серьёзных травм: несколько ударов, толчки и всплеск адреналина — после чего участники разошлись.

Курьер признаёт, что ситуацию можно было решить иначе, но уверен — водитель не должен был выходить из машины и провоцировать конфликт. Сейчас Юрис подал заявление в полицию. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и просят очевидцев происшествия сообщить информацию по телефону 112.