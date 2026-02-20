Новые данные о Туринской плащанице: подделка или погребальный покров Иисуса?

Речь о знаменитой Плащанице из Турина — льняном полотне длиной около 4,3 метра с отпечатком человеческого тела спереди и сзади.

В прошлом году бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораес заявил: изображение могло появиться только если ткань наложили на плоскую скульптуру, своего рода барельеф. Версия быстро разлетелась: средневековый художник создал «шедевр».

Теперь группа исследователей — Тристан Касабьянка, Эмануэла Маринелли и Алессандро Пьяна — опубликовали работу, в которой раскритиковали эту гипотезу.

По их словам, цифровая реконструкция Мораеса опиралась на одну старую фотографию 1931 года, использовала хлопок вместо льна и содержала искажённые пропорции тела. Кроме того, исследователи утверждают: барельеф не объясняет два ключевых свойства плащаницы — сверхповерхностное изображение (глубиной менее тысячной доли миллиметра) и подтверждённые следы крови.

«Невозможно оценивать гипотезу, игнорируя наличие крови и отсутствие изображения под кровяными пятнами», — отмечают авторы.

Однако скептики напоминают: в 1988 году образец ткани был датирован методом радиоуглеродного анализа. Тогда три лаборатории определили возраст полотна примерно между 1260 и 1390 годами — то есть Средние века.

Сторонники подлинности считают, что тот образец мог быть взят из участка, отличающегося от основной ткани. Более того, при повторном анализе исходных данных, как утверждает Касабьянка, выявлены расхождения между лабораториями.

Даже если разница составляет десятилетия, это не переносит ткань в I век. Но сомнения остаются.

Так что же перед нами — величайшая мистификация Средневековья или самый известный религиозный артефакт в истории?

