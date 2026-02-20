Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новые данные о Туринской плащанице: подделка или погребальный покров Иисуса?

20 февраля, 2026

Наука 0 комментариев

Туринская плащаница — один из самых спорных христианских артефактов. Одни считают её подлинным погребальным покровом Иисуса, другие — средневековой мистификацией. И вот спор вспыхнул с новой силой.

Речь о знаменитой  Плащанице из Турина — льняном полотне длиной около 4,3 метра с отпечатком человеческого тела спереди и сзади.

В прошлом году бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораес заявил: изображение могло появиться только если ткань наложили на плоскую скульптуру, своего рода барельеф. Версия быстро разлетелась: средневековый художник создал «шедевр».

Теперь группа исследователей — Тристан Касабьянка, Эмануэла Маринелли и Алессандро Пьяна — опубликовали работу, в которой раскритиковали эту гипотезу.

По их словам, цифровая реконструкция Мораеса опиралась на одну старую фотографию 1931 года, использовала хлопок вместо льна и содержала искажённые пропорции тела. Кроме того, исследователи утверждают: барельеф не объясняет два ключевых свойства плащаницы — сверхповерхностное изображение (глубиной менее тысячной доли миллиметра) и подтверждённые следы крови.

«Невозможно оценивать гипотезу, игнорируя наличие крови и отсутствие изображения под кровяными пятнами», — отмечают авторы.

Однако скептики напоминают: в 1988 году образец ткани был датирован методом радиоуглеродного анализа. Тогда три лаборатории определили возраст полотна примерно между 1260 и 1390 годами — то есть Средние века.

Сторонники подлинности считают, что тот образец мог быть взят из участка, отличающегося от основной ткани. Более того, при повторном анализе исходных данных, как утверждает Касабьянка, выявлены расхождения между лабораториями.

Даже если разница составляет десятилетия, это не переносит ткань в I век. Но сомнения остаются.

Так что же перед нами — величайшая мистификация Средневековья или самый известный религиозный артефакт в истории?

Спор продолжается.
 
 
 

Именем маэстро! Раймонд Паулс вернул себе все права
Важно

Спрудс: «Мы готовы! «Зеленого человечка» немедленно ликвидируют»
Важно

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится
Важно

16:39

Важно 0 комментариев

Суд недавно рассмотрел иск телеведущей и экс-депутата Наталии Аболы к поэтессе и депутату Рижской думы Лиане Ланге о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет». И вот решение суда.

«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»

16:33

Важно 0 комментариев

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

16:27

Выбор редакции 0 комментариев

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Кладбищенский кризис: где ж нас всех хоронить то будут?

16:27

Важно 0 комментариев

В крупных городах Латвии постепенно заканчиваются места для традиционных захоронений. Об этом сообщает LA.LV со ссылкой на 360TV Ziņas. На фоне роста числа кремаций власти предлагают новые решения.

35 дней дождя и новый шторм: Юго-Запад Франции уходит под воду

16:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Франция сохраняет максимальный — «красный» — уровень тревоги по наводнениям. На юго-запад страны обрушился шторм Педро, усилив и без того тяжёлую ситуацию после нескольких недель непрерывных дождей.

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

16:22

Важно 0 комментариев

Первая очередь военного полигона «Sēlija» обошлась примерно в 36,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны. В пятницу там торжественно открыли зону боевой стрельбы - ключевой этап развития оборонной инфраструктуры страны.

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

16:15

Важно 0 комментариев

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

