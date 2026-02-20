Продуктовые корзины по низким ценам: на чём экономят магазины?

В организации поясняют, что меморандум предусматривает включение в потребительскую корзину продуктов питания по низким ценам как минимум одного продукта из каждой из десяти основных категорий. К этим категориям относятся хлеб, молоко, сыр, творог, масло, сливки, йогурт, пахта, свежие овощи и фрукты, свинина, птица, говядина и телятина, баранина и козлятина, свежая рыба, яйца, мука и другие злаки, а также растительные масла. Однако наблюдения показывают, что на практике полное покрытие всех категорий редко обеспечивается.

Мониторинг, проводившийся в течение 32 недель, показал, что сети супермаркетов в среднем охватывают семь из десяти категорий в своих потребительских корзинах. Этот показатель долгое время оставался неизменным и, по мнению PTAC, является недостаточным. Количество категорий, охватываемых различными розничными сетями, варьируется от четырех до девяти в зависимости от ассортимента ритейлера.

Директор PTAC Зайга Лиепиня отмечает, что для того, чтобы потребительская корзина с низкими ценами эффективно обслуживала население, она должна включать как минимум один продукт из каждой категории продуктов питания, указанной в меморандуме. «К сожалению, мы видим, что охват категорий все еще неполный, и это ограничивает возможности потребителей ежедневно приобретать основные продукты по самой низкой цене», — говорит она.

В то же время Лиепиня призывает розничных продавцов обеспечить не только выполнение формальных требований, но и более широкий ассортимент товаров в каждой категории, тем самым предоставляя домохозяйствам возможность готовить питательные блюда из недорогих продуктов и сокращать расходы. Она также подчеркивает необходимость обеспечения четкой и однозначной маркировки недорогих продуктов в точках продаж, чтобы потребители могли легко идентифицировать соответствующие товары.

Директор PTAC также отмечает, что центр продолжит следить за ситуацией, чтобы обеспечить достижение целей меморандума.

В Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами отмечается, что наиболее часто предлагаемыми продуктами в меморандуме являются молоко и молочные продукты, особенно творог и йогурт, а также хлеб, в основном белый хлеб, и растительное масло, чаще всего рапсовое. За ними следуют пшеничная мука и гречка. Эти продукты составляют «ядро» потребительских корзин, и торговцы предлагают их чаще.

Рыба, фрукты, ягоды и овощи, которые входят в сферу действия меморандума, реже включаются в продуктовые корзины. Предложение сезонных фруктов, ягод и овощей в недорогих корзинах увеличилось, но в настоящее время встречается реже. Яйца часто отсутствуют в ассортименте недорогих корзин. К категориям продуктов, которые реже всего включаются в меморандум, относятся, например, пахта, брусника, клюква и цельнозерновая мука. Баранина никогда не включалась в ассортимент, сообщает организация.

Комиссия по контролю за соблюдением законодательства о защите прав потребителей отмечает, что розничные продавцы все чаще включают в потребительские корзины дополнительные товары, не упомянутые в меморандуме. Такой подход рассматривается положительно, поскольку он расширяет выбор потребителей и позволяет розничным продавцам более гибко реагировать на их потребности. Однако эти дополнительные товары не включены в официальные данные о соблюдении законодательства и не учитываются при оценке соответствия.

Служба также отмечает, что продолжит регулярный и тщательный мониторинг потребительских корзин с низкими ценами, оценивая охват категории, уровень цен, доступность корзин, коммуникацию в точках продаж и в интернете, а также долю местной продукции.

Ранее сообщалось, что 27 мая прошлого года министр экономики Виктор Валайнис (ZZS), бывший исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, бывший председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, председатель правления Центрального союза молочных фермеров Латвии Янис Шолкс, председатель правления Совета кооперации сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель правления Латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре, председатель правления ассоциации «Земниеку сейма» Юрис Лаздиньш, Лиепиня и другие партнеры подписали меморандум о снижении цен на продукты питания.

Цель, поставленная Министерством экономики, заключалась в достижении 20-процентного сокращения потребления наиболее необходимых групп продуктов питания, а также в увеличении доли латвийских продуктов питания в магазинах.

Меморандум предусматривает введение продуктовой корзины по низким ценам, внедрение инструмента сравнения цен, а также увеличение доли товаров местного производства в магазинах.

В частности, для создания продуктовой корзины по низким ценам необходимо обеспечить наличие как минимум одного товара с самой низкой ценой в каждой из десяти товарных категорий, а также регулярный обмен этих товаров на другие товары той же категории.

