Апельсиновый бизнес на Матвеевском рынке: ОБХСС и спекулянты – дело 1977 года

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 12:11

Важно 0 комментариев

Апельсины во времена СССР всегда были в большом дефиците. Цитрусовые, поставляемые из Марокко, если и попадали в свободную торговлю, то расходились в мгновение ока. Но в ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) стали поступать сведения о том, что апельсинами торгуют на рижских рынках так называемые колхозники, которым разрешалось продавать выращенные на своем приусадебном участке овощи и фрукты.

Но в Латвии, как известно, тропические фрукты никогда не росли. О милицейской операции по обнаружению и поимке спекулянтов рассказывалось в статье «Апельсины из-под полы", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в феврале 1977 года.

Посмотри, какой красавец

Однажды оперуполномоченного ОБХСС Ивара Лиепиньша вызвал к себе начальник, чтобы продемонстрировать крупный апельсин, извлеченный из ящика письменного стола.

- Настоящий красавец, - прокомментировал свои действия шеф. 

Ивар насторожился. Он прекрасно понимал, что начальник вызвал его не для того, чтобы полюбоваться и продегустировать апельсин: за этим наверняка должен последовать серьезный разговор.

- Действительно хорош, - согласился подчиненный. - А сколько он стоит?

- Ну это смотря по обстоятельствам. Если его покупать в магазине по государственной цене, то килограмм фруктов обойдется не дороже 4 рублей. Но этот экземпляр стоил 1 рубль, так как продавался поштучно. Приобрел его на Матвеевском рынке в Риге (рижане-старожилы до сих пор именно так называют Видземский рынок, который сейчас влачит жалкое существование. Но после войны и вплоть до конца ХХ века он был одним крупных городских торговых центров) у колхозницы, которая прибыла из Елгавского района. Насколько мне известно, апельсины в Латвии не растут, поэтому я убежден, что колхозница, несмотря на все имеющиеся у нее справки, вовсе не колхозница, а спекулянтка. Апельсины к ней поступают, скорее всего, через черный ход какого-нибудь магазина. Вот это тебе и предстоит выяснить.

Небольшое разъяснение для современного читателя, незнакомого со спецификой советской торговли. Вплоть до конца 80-х годов прошлого века, когда появились первые частные магазины, вся торговля в СССР была государственной. Единственной лазейкой для частного предпринимательства были рынки, носившие обязательное дополнение - колхозные. На них сельским жителям разрешалось продавать овощи и фрукты, а также мясо, которые либо им предоставил колхоз, либо были выращены на своем приусадебном участке. Но чтобы торговать, крестьяне должны были предъявить справку, подтверждающую, что они состоят в колхозе. Естественно, легальным путем экзотические фрукты к ним попасть не могли.

Бойкая торговля

Был воскресный день. С раннего утра по рынку хлопотливо сновали многочисленные покупатели. Продавцы ловко разрубали мясо, отвешивали картофель и капусту, свежие яблоки и лук. Больше всего людей толпилось у прилавка, на котором горкой  возвышались душистые спелые апельсины. Продавщица, дородная женщина в пуховом платке и с белыми нарукавниками скороговоркой, без проблем переходя с русского на латышский, разговаривала с покупателями:

- Вот вы говорите - дорого. А знаете, кундзе, сколько я труда вложила, чтобы вырастить их в теплице, сколько хлопот доставила поездка. Не знаете? Заработаю-то на них совсем немного. Да я вам их и не навязываю. Если для вас дорого, то не берите.

Однако, несмотря на высокую цену экзотического товара, торговля шла бойко, горка быстро таяла. Когда на прилавке осталось всего лишь два апельсина, к продавщице подошел худощавый мужчина.

- Мне, пожалуйста, шесть апельсинов, - попросил он.

- К сожалению, могу предложить только два. Это последние, - ответила женщина, но, заметив на лице покупателя тень огорчения, быстро добавила: - Хотя... Если вы не торопитесь, то загляните где-то через полчасика, возможно, я смогу вам помочь.

- Очень буду признателен. Понимаете, - объяснил он, - меня никак не устраивают два апельсина. Меня пригласили на день рождения, и я хочу всех удивить столь необычным подарком.

Женщина в пуховом платке сочувственно улыбнулась. Раскланявшись с любезной продавщицей, Ивар неторопливой походкой направился к мясному павильону. Здесь его ожидал коллега по работе Сергей.

- Ну как успехи? - поинтересовался он.

- Пока немного, - ответил Ивар, - но кое-какая зацепка у нас есть. Скоро должен появиться ее помощник. Надо проследить, куда он направляется. 

Семейное предприятие

Но тут разговор быстро прервался. Ивар заметил, как к продавщице апельсинов подошел мужчина в серой куртке и перебросил ей спортивную сумку, после чего направился к воротам рынка. Выйдя на улицу Револуцияс (сейчас улица Матиса), мужчина неторопливо направился к трамвайной остановке, но, не дойдя до нее несколько метров, вдруг перешел улицу и сел в припаркованный у тротуара «мМосквич". Ивар остановил первую попавшуюся машину и, предъявив шоферу свое служебное удостоверение, попросил догнать автомобиль, номер которого успел запомнить. Человек в куртке, по-видимому, и не подозревал, что является объектом наблюдения. Он остановил машину у дома на улице Красотаю и, закурив, стал медленно подниматься по лестнице и вошел в 25-ю квартиру. Оперативник отправился в домоуправление и там получил всю необходимую информацию о жильцах этой квартиры.

Тем временем его коллега Сергей установил личность продавщицы. Это была Илона М., проживающая в той самой квартире в доме на улице Красотаю. Человек в куртке по имени Эдуард был ее мужем. Теперь оставалось выяснить главное: откуда спекулянты получают товар.

Усушка и утруска

За деятельностью супругов стали наблюдать. Илона была поймана с поличным прямо на рынке за реализацией очередной партии апельсинов. На допросе она вначале пыталась убедить, что выращивает цитрусовые в теплице в окрестностях Елгавы. Естественно, ей никто не поверил. Женщине популярно объяснили на допросе, что за спекуляцию она может надолго попасть за решетку. (В уголовном кодексе Латвийской ССР, равно как и других союзных республик, спекуляция считалась преступлением и каралась лишением свободы). Но задержанной также сообщили, что она вместе с мужем может получить условный срок, если сдаст тех, кто снабжал их товаром.

Первой сдалась Илона. Она начала давать показания.

- Мы вместе с мужем были только «шестерками» - продавцами. Да, определенный процент с продаж мы имели, но те, кто снабжал нас, получали покрупнее. Они забирали почти все.

И она назвала поставщика товара - товароведа оптовой базы, расположенной на улице Катлакална. Цепочку стали разматывать. В итоге была выявлена вся схема хищения. Все было очень просто. Раньше знающий продавец, получив упаковку с каким-либо развесным товаров, прежде всего ее тщательно взвешивал. Разница между заявленным и фактическим весом товара зачастую была довольно ощутимая. А если к этому добавить еще и манипуляции с накладными, то получался излишек. Его-то и реализовывала на Матвеевском рынке Илона. Но в итоге за решеткой оказался только товаровед. В свою очередь, Илона с Эдуардом как продавцы действительно получили только условные сроки наказания.  

Александр ВАЛЬТЕР.

 

 

