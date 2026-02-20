Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных

Закон уже подписала Делси Родригес, с января 2026 года исполняющая обязанности президента страны. Парламентарии объяснили одобрение закона "содействием общественному миру и демократическому сосуществованию". Закон был принят под давлением Вашингтона, указывает агентство AFP.

Отмечается, что документ не распространяется на тех, кого осудили за поддержку военных действий против Венесуэлы. К ним, в частности, может быть отнесена Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира. Правящая партия обвиняет ее в призывах к международному вмешательству - подобному тому, которое привело к похищению США экс-главы страны Николаса Мадуро. При этом Хуан Пабло Гуанипа - бывший вице-президент Национальной ассамблеи и сторонник Мачадо - после принятия закона уже объявил о своем освобождении из-под стражи.

Кого коснется амнистия

Закон предусматривает амнистию за участие в политических протестах и ​​"насильственных акциях" в 2002, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, а также 2023-2025 годах. При этом он не коснется людей, осужденных за "военных мятеж" из-за участия в событиях 2019 года.

В законе не уточняется, какие именно преступления подпадут под амнистию, указывает агентство Reuters. В предыдущих версиях законопроекта упоминались такие правонарушения, как подстрекательство к незаконной деятельности, сопротивление власти, мятеж и госизмена.

Закон также не предусматривает возврата конфискованного имущества, не отменяет запрета на занятие госдолжностей и не отменяет санкции против СМИ, указывает агентство. Уехавшие из-за преследований за границу граждане Венесуэлы могут нанять адвоката для подачи заявления на амнистию, но должны присутствовать в стране для ее получения.

В тюрьмах остаются сотни оппозиционеров

После захвата американскими военными Мадуро Каракас под давлением Вашингтона уже освободил сотни политических заключенных. По данным правительства Венесуэлы, на свободу вышли более 600 человек, в том числе известные оппозиционные деятели. Однако правозащитники оспаривают эту цифру.

По сведениям правозащитной организации Foro Penal, пока освобождены около 450 заключенных, но еще более 600 человек остаются в тюрьмах.