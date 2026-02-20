Экс-принца Эндрю освободили из-под ареста после многочасового допроса по делу Эпштейна

По данным телеканала, экс-принц находился под стражей около 12 часов. Он покинул полицейский участок на автомобиле в окружении охраны, а от комментариев отказался. На данный момент неясно, отпустили ли Эндрю без залога с обязательством являться по повестке или же его освободили под залог.

Напомним, утром 19 февраля Эндрю, в день его 66-летия, задержали в поместье Сандрингем в Норфолке, где он живёт после "изгнания" из замка в Виндзоре. Младшего сына королевы Елизаветы II подозревают в предоставлении секретной информации Эпштейну в период, когда бывший принц занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле, и вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По этой статье ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Карл III прокомментировал арест родственника, подчеркнув, что власти могут рассчитывать на сотрудничество дворца в расследовании дела. "Позвольте мне чётко заявить: закон должен быть соблюдён", — заявил монарх.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил скандальную известность из-за дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за секс-торговлю и совращение несовершеннолетних. Вирджиния Джуффре, одна из пострадавших, первой обвинила экс-принца в сексуализированном насилии, на момент которого ей было 17 лет. По её словам, они с Эндрю трижды занимались сексом в период с 1999 по 2002 год, за что ей заплатили 15 тысяч долларов. В 2021 году Джуффре подала иск против Эндрю, но он избежал суда: стороны достигли мирового соглашения на сумму около 12 млн фунтов, которые выплатила королева Елизавета II. Однако после большого резонанса экс-принца отлучили от двора. Титула, данного ему по праву рождения, он лишился в прошлом году, после обнародования новых материалов по делу Эпштейна, а незадолго до этого он сам отказался от всех своих почётных регалий. Стоит при этом отметить, что бывший принц до сих пор категорически отрицает какую-либо причастность к делу миллиардера.