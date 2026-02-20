Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-принца Эндрю освободили из-под ареста после многочасового допроса по делу Эпштейна

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 11:18

Scanpix/REUTERS/Isabel Infantes

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора освободили из-под стражи, сообщает Sky News. Ранее младшего брата короля Великобритании Карла III задержали по делу о связях со скандально известным миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.

По данным телеканала, экс-принц находился под стражей около 12 часов. Он покинул полицейский участок на автомобиле в окружении охраны, а от комментариев отказался. На данный момент неясно, отпустили ли Эндрю без залога с обязательством являться по повестке или же его освободили под залог.

Напомним, утром 19 февраля Эндрю, в день его 66-летия, задержали в поместье Сандрингем в Норфолке, где он живёт после "изгнания" из замка в Виндзоре. Младшего сына королевы Елизаветы II подозревают в предоставлении секретной информации Эпштейну в период, когда бывший принц занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле, и вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По этой статье ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Карл III прокомментировал арест родственника, подчеркнув, что власти могут рассчитывать на сотрудничество дворца в расследовании дела. "Позвольте мне чётко заявить: закон должен быть соблюдён", — заявил монарх.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил скандальную известность из-за дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за секс-торговлю и совращение несовершеннолетних. Вирджиния Джуффре, одна из пострадавших, первой обвинила экс-принца в сексуализированном насилии, на момент которого ей было 17 лет. По её словам, они с Эндрю трижды занимались сексом в период с 1999 по 2002 год, за что ей заплатили 15 тысяч долларов. В 2021 году Джуффре подала иск против Эндрю, но он избежал суда: стороны достигли мирового соглашения на сумму около 12 млн фунтов, которые выплатила королева Елизавета II. Однако после большого резонанса экс-принца отлучили от двора. Титула, данного ему по праву рождения, он лишился в прошлом году, после обнародования новых материалов по делу Эпштейна, а незадолго до этого он сам отказался от всех своих почётных регалий. Стоит при этом отметить, что бывший принц до сих пор категорически отрицает какую-либо причастность к делу миллиардера.

Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

