Залужный против Зеленского. В Украине началась предвыборная гонка?

Залужный заявил о расхождениях по вопросам военной стратегии и обвинил власть в недостаточном обеспечении контрнаступления 2023 года ресурсами. Он также рассказал о попытке обыска его командного пункта сотрудниками СБУ, воспринятой им как давление. При этом генерал не комментировал возможные политические амбиции.
Президент Зеленский в вечернем обращении косвенно отреагировал на публикацию, подчеркнув необходимость единой позиции во время войны и поблагодарив военных за службу.
Политолог Пётр Олещук считает заявления Залужного политическим шагом.
«Это вступление в политический конфликт с действующим президентом и, соответственно, начало политической кампании», — отметил доктор политических наук Пётр Олещук.
Он связывает появление материала с активизацией разговоров о возможных выборах.
В то же время политолог Игорь Рейтерович допускает и другую версию.
«В разных анонимных каналах появлялись довольно грязные вещи в адрес Залужного», — заявил Игорь Рейтерович, не исключив, что интервью стало ответом на информационные атаки.
Другие эксперты рассматривают публикацию как попытку зафиксировать собственную версию событий на фоне годовщины полномасштабной войны, а не как старт избирательной кампании.