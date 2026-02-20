Залужный против Зеленского. В Украине началась предвыборная гонка?

Залужный заявил о расхождениях по вопросам военной стратегии и обвинил власть в недостаточном обеспечении контрнаступления 2023 года ресурсами. Он также рассказал о попытке обыска его командного пункта сотрудниками СБУ, воспринятой им как давление. При этом генерал не комментировал возможные политические амбиции.

Президент Зеленский в вечернем обращении косвенно отреагировал на публикацию, подчеркнув необходимость единой позиции во время войны и поблагодарив военных за службу.

Политолог Пётр Олещук считает заявления Залужного политическим шагом.

«Это вступление в политический конфликт с действующим президентом и, соответственно, начало политической кампании», — отметил доктор политических наук Пётр Олещук.

Он связывает появление материала с активизацией разговоров о возможных выборах.

В то же время политолог Игорь Рейтерович допускает и другую версию.

«В разных анонимных каналах появлялись довольно грязные вещи в адрес Залужного», — заявил Игорь Рейтерович, не исключив, что интервью стало ответом на информационные атаки.

Другие эксперты рассматривают публикацию как попытку зафиксировать собственную версию событий на фоне годовщины полномасштабной войны, а не как старт избирательной кампании.