Гигантский вирус может переписать историю жизни на Земле? Учёные сделали громкое заявление

Учёные из Токийского научного университета сообщили об обнаружении нового гигантского вируса в Японии. Его назвали ushikuvirus, по озеру Усика, где он был выделен.

И теперь вокруг него разгорается научная дискуссия.

Вирус заражает амёб и относится к группе так называемых гигантских ДНК-вирусов — организмов, которые по размерам и набору генов находятся где-то между «классическими» вирусами и клетками.

Самое интересное — способ его размножения. В отличие от некоторых «родственников», ushikuvirus разрушает мембрану ядра клетки-хозяина во время репликации. Это поведение напоминает процессы, которые могли происходить на заре эволюции сложных клеток.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Virology.

Одна из гипотез, обсуждаемых в научном мире, предполагает: ядро эукариотических клеток — тех самых, из которых состоят растения, животные и человек, — могло появиться в результате древнего вирусного вторжения.

Именно гигантские вирусы в 2000-х годах впервые заставили учёных серьёзно пересмотреть границу между «живым» и «неживым».

Ushikuvirus добавил новых аргументов в этот спор:

— необычная структура оболочки,

— сложное взаимодействие с ядром клетки,

— сходства и отличия с другими гигантскими вирусами.

Учёные подчёркивают: это не доказательство того, что вирусы «создали» сложную жизнь. Но открытие усиливает обсуждение того, какую роль они могли сыграть в эволюции.

Мир микроскопический — а вопросы космического масштаба.

