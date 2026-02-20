Дело «летучего Кариньша»: Цитсковскис требует призвать экс-премьера к ответу

Цитсковскис заявил, что вопрос законности чартеров «скорее всего будет выяснен в суде с прокуратурой» и напомнил, что подобной практикой пользовались и раньше - президенты Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш, а также премьеры Валдис Домбровскис и Ивар Годманис. «Все летали. Конечно, в гораздо меньшем объеме, но такое было», - отметил он.

По его словам, активное использование чартеров было инициативой самого Кариньша.





«Это установка самого политика. Я хочу пользоваться люксом или не хочу», - заявил Янис Цитсковскис.

Он добавил, что решение о каждом рейсе принималось премьером совместно с его бюро. «Если ты принимаешь решение лететь чартером, это решение с последствиями. За него надо отвечать».

Особое недоумение у него вызвала позиция бывшего премьера.

«Когда премьер начинает рассказывать, что ничего не знал… все понимают, что это глупости», - сказал Цитсковскис.

По его словам, из 32 чартерных перелётов уголовное дело касается лишь пяти эпизодов. Он намерен вызвать в суд Кариньша, руководителя его бюро и других бывших премьеров, чтобы прояснить механизм принятия решений.

Цитсковскис подчеркнул, что будет доказывать: ответственность должен нести тот, кто принимал решение.