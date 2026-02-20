Через пакомат передала мошенникам и деньги, и карту. Трое злоумышленников задержаны

19 марта прошлого года в Земгальское региональное управление полиции поступила информация о том, что жительнице Елгавы причинён ущерб более чем на 12 000 евро. Неизвестные звонили ей, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, и убеждали, что её средства находятся под угрозой. Чтобы «спасти» деньги, женщине предложили передать наличные и банковскую карту. Она доверилась указаниям и

В ходе расследования сотрудники криминальной полиции установили участников организованной группы. Дополнительно выявлены ещё четыре эпизода по аналогичной схеме, в рамках которых у потерпевших похищено 14 060 евро.

После закрепления доказательств трое подозреваемых были задержаны, им избрана мера пресечения в виде ареста.

30 января этого года расследование завершено, материалы направлены в Риетумземгальскую прокуратуру для начала уголовного преследования. Инкриминируемые статьи Уголовного закона предусматривают лишение свободы, возможную конфискацию имущества, общественные работы или штраф.