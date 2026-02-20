Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 20. Февраля Завтра: Smuidra, Smuidris, Vitauts
Доступность

Дело без точки. Убийца Русиньш: скрывается или погиб?

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 19:54

Важно 0 комментариев

В списке самых опасных и разыскиваемых преступников Европы по-прежнему значится Леон Русиньш. Его разыскивают с 16 апреля 2023 года, когда в Екабпилсском крае он убил свою бывшую жену. Преступление было совершено на глазах у ребёнка и матери погибшей.

Как сообщил порталу tv3.lv начальник Государственной полиции Армандс Рукс, существуют основания полагать, что Русиньш может быть уже мёртв. Однако полностью исключать версию, что он скрывается, нельзя.

«Если этот человек жив, когда-нибудь он где-то должен был бы проявиться. Конечно, хотелось бы поставить точку в этом деле, но ничего обнадёживающего сейчас сказать не могу», — отметил Рукс.
Следствию известно, с кем Русиньш контактировал после совершения убийства. В ходе расследования получены данные о его возможных дальнейших действиях. Эти сведения дают основания предполагать, что он мог погибнуть.

В то же время официально подтвердить эту версию полиция не может — до тех пор, пока не будут установлены обстоятельства, которые однозначно это докажут.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану
Важно

Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану

Спрудс: «Мы готовы! «Зеленого человечка» немедленно ликвидируют»
Важно

Спрудс: «Мы готовы! «Зеленого человечка» немедленно ликвидируют» (1)

«Они существуют»: сенсационные слова Обамы побудили Трампа рассекретить материалы военных об НЛО
Важно

«Они существуют»: сенсационные слова Обамы побудили Трампа рассекретить материалы военных об НЛО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Они существуют»: сенсационные слова Обамы побудили Трампа рассекретить материалы военных об НЛО

Важно 21:55

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит правительству обнародовать документы, связанные с неопознанными летающими объектами и расследованием возможного существования внеземной жизни.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит правительству обнародовать документы, связанные с неопознанными летающими объектами и расследованием возможного существования внеземной жизни.

Читать

Positivus переезжает в Межапарк и будет идти только один день

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

Музыкальный фестиваль Positivus в этом году состоится только один день и сменит локацию. Организаторы сообщили подписчикам рассылки, что мероприятие переедет с Луцавсалы в Межапарк.

Музыкальный фестиваль Positivus в этом году состоится только один день и сменит локацию. Организаторы сообщили подписчикам рассылки, что мероприятие переедет с Луцавсалы в Межапарк.

Читать

Это не только экраны: учёные нашли неожиданную причину «эпидемии» близорукости

Наука 19:26

Наука 0 комментариев

Мы привыкли винить телефоны. Но, возможно, дело не только в них.

Мы привыкли винить телефоны. Но, возможно, дело не только в них.

Читать

Вот так союзник! Британия не даёт Трампу задействовать свои базы для удара по Ирану

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Между СШа и Британией возник очередной скандал, пишет The Independent. На сей раз в связи с отказом правительства Великобритании дать Белому дому зеленый свет на использование базы Диего-Гарсия и Файрфорд в Глостершире для потенциальной военной кампании против Ирана.

Между СШа и Британией возник очередной скандал, пишет The Independent. На сей раз в связи с отказом правительства Великобритании дать Белому дому зеленый свет на использование базы Диего-Гарсия и Файрфорд в Глостершире для потенциальной военной кампании против Ирана.

Читать

Латвийцы против чаевых. 1 евро на чай — это мало или нормально?

Новости Латвии 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

В соцсетях разгорелась дискуссия о размере чаевых в Латвии. Поводом стал пост в Threads, где пользовательница с ником Kakao Feja пожаловалась: получать 1 евро за хорошее обслуживание «неприятно», а 3 евро за несколько часов работы в формате пожертвований она считает неадекватной оценкой труда.

В соцсетях разгорелась дискуссия о размере чаевых в Латвии. Поводом стал пост в Threads, где пользовательница с ником Kakao Feja пожаловалась: получать 1 евро за хорошее обслуживание «неприятно», а 3 евро за несколько часов работы в формате пожертвований она считает неадекватной оценкой труда.

Читать

Через пакомат передала мошенникам и деньги, и карту. Трое злоумышленников задержаны

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Полиция завершила расследование и просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности трёх человек за мошенничество на сумму около 26 000 евро. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Полиция завершила расследование и просит прокуратуру привлечь к уголовной ответственности трёх человек за мошенничество на сумму около 26 000 евро. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Читать