Дело без точки. Убийца Русиньш: скрывается или погиб?

Как сообщил порталу tv3.lv начальник Государственной полиции Армандс Рукс, существуют основания полагать, что Русиньш может быть уже мёртв. Однако полностью исключать версию, что он скрывается, нельзя.

«Если этот человек жив, когда-нибудь он где-то должен был бы проявиться. Конечно, хотелось бы поставить точку в этом деле, но ничего обнадёживающего сейчас сказать не могу», — отметил Рукс.

Следствию известно, с кем Русиньш контактировал после совершения убийства. В ходе расследования получены данные о его возможных дальнейших действиях. Эти сведения дают основания предполагать, что он мог погибнуть.

В то же время официально подтвердить эту версию полиция не может — до тех пор, пока не будут установлены обстоятельства, которые однозначно это докажут.