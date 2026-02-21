Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сб, 21. Февраля
Напали на третьеклассников и угрожали ножом: ЧП в рижском микрорайоне

tv3.lv 21 февраля, 2026 09:31

С учащимися Рижской 45-й средней школы в четверг произошло жуткое событие - тут было отчего испугаться. К счастью, испугом все последствия и ограничились, сообщает программа Degpunktā.

Группа третьеклассников после уроков шла от бензоколонки, предположительно, в поисках чего-нибудь вкусного. Внезапно двое взрослых, мужчина и женщина, начали кричать на детей и погнались за ними.

Школьники добежали до детской площадки, там преследователи их догнали, стали им угрожать, одного из мальчиков схватили за руку и попытались утащить с собой.

"Они сказали, что порежут, но ножа не было, дети не видели. Я тоже спросила, был ли нож в самом деле? Дети сказали, что нет, только угроза. Уже потянули куда-то моего ребёнка. (Журналист: "И ему удалось вырваться?") Ну да, ведь он вообще не понял, был в шоке", - рассказала мать мальчика, которого схватили за руку.

Дети испугались и убежали в магазинчик Aibe, расположенный поблизости. О том, что было дальше, рассказала продавщица по имени Лигита: "Дети вбежали в магазин, один из мальчиков плакал. (Журналист: "А что взрослые делали?") Уже ничего, но эта женщина упоминала о ноже. Что-то типа: "Возьму нож, поцарапаю". Бред такой".

Продавщице удалось прогнать хулиганов из магазина, она дала мальчику, на которого напали, попить воды, чтобы успокоиться, и посоветовала детям идти толпой и кричать, если что-то случится снова. Она проводила детей до школы, до которой было примерно сто метров, и снова увидела, что мужчина и женщина стоят на детской площадке около качелей и теперь пристают к другим школьникам: "Я их прогоняла с площадки и сказала, чтобы убирались отсюда и оставили в покое детей".

Когда дети дошли до школы, мальчик, которого пытался утащить с собой мужчина, позвонил маме, была вызвана полиция.

"Конечно, безопасность детей приоритетна, и в этом случае они очень правильно поступили, обратившись ко взрослым. Вызвана полиция. Как это решилось, у школы никакой информации нет. До сих пор у нас было очень хорошее сотрудничество с полицией", - пояснила директор 45-й средней школы Байба Неймане.

Продавщица рассказала, что мужчина, напавший на ребёнка, хорошо известен как местный возмутитель спокойствия: "Он шизофреник. Насколько я понимаю, женщина тоже. Его несколько раз забирали, но результата нет никакого. Его увозят на улицу Твайка, подержат месяц-два, выкинут оттуда, и опять всё по новой".

Родители детей, естественно, встревожены случившимся, но не собираются заметать эту историю под ковёр и сделают всё возможное, чтобы эти люди ничего такого впредь не смогли повторить: "Я планирую, чтобы уголовное дело было возбуждено, потому что знаю, что больных людей нельзя наказывать, потому что они нездоровы. Я писала и в полицию, и в прокуратуру. Сегодня туда будет отправлено заявление, всё будет сделано".

Как сообщили родители, дети постепенно приходят в себя после ЧП и в пятницу уже смогли посетить школу.

Главные новости

Экономическая отсталость Латвии от соседних стран - это не случайность, а прямое последствие долговременной неспособности госаппарата стратегически руководить крупные проекты по развитию, заявила в программе Latvija 2035 экс-министр финансов и экономики Дана Рейзниеце.

С 28 февраля начинается пятый этап работ по модернизации этой железнодорожной линии, который продлится до 10 апреля, сообщает портал Jauns.lv.

Бывший мэр Огре Эгил Хелманис в интервью nra.lv sarunas сказал, что в своё время был готов умереть за Латвию, но сейчас опасается, не была ли жертва борцов за свободу напрасной.

Венгрия выступила против выделения Украине кредит в размере 90 млрд евро, который ранее был утвержден Еврокомиссией. "Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - написал вечером в пятницу, 20 февраля, министр иностранных дел страны Петер Сийярто в соцсети Х, обвинив Киев в "шантаже".

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность размещения ядерного оружия союзников на территории страны, президент Польши Кароль Навроцкий тоже считает, что стране нужны ядерные гарантии. О том, что думают латвийские политики, узнавала публицист "Неаткариги" Элита Вейдемане, задавшая соответствующий вопрос депутатам Сейма Гунарсу Кутрису, Игорю Раеву и Айнарсу Латковскису.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит правительству обнародовать документы, связанные с неопознанными летающими объектами и расследованием возможного существования внеземной жизни.

