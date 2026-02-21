Напали на третьеклассников и угрожали ножом: ЧП в рижском микрорайоне

Группа третьеклассников после уроков шла от бензоколонки, предположительно, в поисках чего-нибудь вкусного. Внезапно двое взрослых, мужчина и женщина, начали кричать на детей и погнались за ними.

Школьники добежали до детской площадки, там преследователи их догнали, стали им угрожать, одного из мальчиков схватили за руку и попытались утащить с собой.

"Они сказали, что порежут, но ножа не было, дети не видели. Я тоже спросила, был ли нож в самом деле? Дети сказали, что нет, только угроза. Уже потянули куда-то моего ребёнка. (Журналист: "И ему удалось вырваться?") Ну да, ведь он вообще не понял, был в шоке", - рассказала мать мальчика, которого схватили за руку.

Дети испугались и убежали в магазинчик Aibe, расположенный поблизости. О том, что было дальше, рассказала продавщица по имени Лигита: "Дети вбежали в магазин, один из мальчиков плакал. (Журналист: "А что взрослые делали?") Уже ничего, но эта женщина упоминала о ноже. Что-то типа: "Возьму нож, поцарапаю". Бред такой".

Продавщице удалось прогнать хулиганов из магазина, она дала мальчику, на которого напали, попить воды, чтобы успокоиться, и посоветовала детям идти толпой и кричать, если что-то случится снова. Она проводила детей до школы, до которой было примерно сто метров, и снова увидела, что мужчина и женщина стоят на детской площадке около качелей и теперь пристают к другим школьникам: "Я их прогоняла с площадки и сказала, чтобы убирались отсюда и оставили в покое детей".

Когда дети дошли до школы, мальчик, которого пытался утащить с собой мужчина, позвонил маме, была вызвана полиция.

"Конечно, безопасность детей приоритетна, и в этом случае они очень правильно поступили, обратившись ко взрослым. Вызвана полиция. Как это решилось, у школы никакой информации нет. До сих пор у нас было очень хорошее сотрудничество с полицией", - пояснила директор 45-й средней школы Байба Неймане.

Продавщица рассказала, что мужчина, напавший на ребёнка, хорошо известен как местный возмутитель спокойствия: "Он шизофреник. Насколько я понимаю, женщина тоже. Его несколько раз забирали, но результата нет никакого. Его увозят на улицу Твайка, подержат месяц-два, выкинут оттуда, и опять всё по новой".

Родители детей, естественно, встревожены случившимся, но не собираются заметать эту историю под ковёр и сделают всё возможное, чтобы эти люди ничего такого впредь не смогли повторить: "Я планирую, чтобы уголовное дело было возбуждено, потому что знаю, что больных людей нельзя наказывать, потому что они нездоровы. Я писала и в полицию, и в прокуратуру. Сегодня туда будет отправлено заявление, всё будет сделано".

Как сообщили родители, дети постепенно приходят в себя после ЧП и в пятницу уже смогли посетить школу.

Иллюстративное фото.