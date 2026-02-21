Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро

Сийярто заявил, что приостановка транзита нефти Киевом произошла "в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и поднять цены на топливо перед выборами". Согласно опросам, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра опережает партию ФИДЕС действующего премьер-министра Виктора Орбана примерно на 10 пунктов. Выборы состоятся 12 апреля.

Орбан также заявил о блокировке кредита Украине. "Пока Украина перекрывает нефтепровод "Дружба", Венгрия будет блокировать украинский военный кредит в 90 млрд евро. Нас нельзя шантажировать!" - говорится в его сообщении в Facebook, опубликованном вечером 20 февраля.

Венгрия приостановила поставки дизеля Киеву

По данным источников газеты Financial Times, 20 февраля венгерский посол при ЕС высказал возражения против того, чтобы Брюссель занимал эту сумму для Украины путем выпуска долговых обязательств, гарантированных бюджетом Евросоюза. Решение требует единогласия всех 27 государств-членов ЕС.

Двумя днями ранее Сийярто заявил о приостановке поставок дизеля в Украину. "Поставки не возобновятся, пока не будет восстановлен транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - говорится в его сообщении 18 февраля.

По данным венгерского издания Vilaggazdasag (VG) украинская сторона объявила, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" возобновятся пока только в Словакию, однако точных дат названо не было. В свою очередь Братислава, утверждает VG, рассчитывает, что транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" может возобновиться уже 21 февраля.

Европейская комиссия представила проект законодательных мер по предоставлению Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Ведомство предлагает треть этой суммы направить на бюджетную поддержку Киева, а оставшиеся 60 млрд - на военную помощь, заявила 14 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Европарламент одобрил пакет финансовой помощи Украине 11 февраля.

Само решение о выделении кредита было принято на саммите ЕС в середине декабря 2025 года. Как пояснил после саммита канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит Киеву компенсацию за причиненный войной ущерб. Если Москва откажется компенсировать ущерб, то ЕС использует замороженные российские активы для погашения долга Украины, сказал канцлер.

При этом на саммите рассматривались два варианта поддержки Украины, уже почти четыре года обороняющейся от полномасштабного вторжения РФ. Один из вариантов предполагал использование замороженных российских активов.

Поставки по "Дружбе" приостановлены с 27 января

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил прекращение поставок по нефтепроводу "Дружба" с 27 января замалчиванием Венгрией факта российского удара по участку трубопровода на украинской территории. В ответ Будапешт заявил, что украинская сторона якобы отключила электроснабжение на этом участке трубопровода. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля обвинил Украину в намеренном затягивании возобновления экспорта.

Как ранее сообщало агентство Reuters, венгерская энергетическая компания MOL уже обратилась к правительству в Будапеште с просьбой разрешить использование стратегических запасов нефти. В случае, если поставки с востока не возобновятся в ближайшие дни, на первом этапе потребуется высвободить около 250 тысяч тонн сырой нефти, сообщили в компании.

По данным аналитической компании ExPro, в 2025 году Украина транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" около 9,73 млн тонн российской нефти.