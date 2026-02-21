Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Начинается новый этап ремонта линии Рига — Тукумс; что важно знать пассажирам

Редакция PRESS 21 февраля, 2026 10:17

LETA

С 28 февраля начинается пятый этап работ по модернизации этой железнодорожной линии, который продлится до 10 апреля, сообщает портал Jauns.lv.

В этой связи график движения поездов меняется, на отдельных рейсах на участках от Золитуде до Дубулты пассажиров будут перевозить на автобусах. Изменения коснутся и отдельных рейсов на линиях Рига - Елгава и Рига - Айзкраукле. 

В это время пассажиры на Тукумсской линии смогут воспользоваться:

- поездами по маршруту Рига - Тукумс II, которые будут курсировать через час и 5 минут;

- смешанными рейсами по маршруту Рига - Дубулты, причём на участке Золитуде - Дубулты пассажиров будут перевозить на автобусах;

- дополнительными смешанными рейсами по маршруту Рига - Тукумс со временем отправления в 6.00 и Тукумс I - Рига со временем отправления в 6.18, где придётся делать две пересадки, потому что от Золитуде до Дубулты пассажиров будут перевозить на автобусах.

Чтобы уступить дорогу встречному поезду, для некоторых рейсов предусмотрено время ожидания. С утра поезда, идущие в Тукумс, примерно 25 минут будут стоять на станции Кемери, а после обеда поезда, идущие в Ригу, - около 15 минут на станции Слока. Пассажиров просят не выходить из вагонов и оставаться на своих местах.

Кроме того, поезда могут отправляться не с тех путей, с которых они обычно уходят, поскольку некоторые пути в связи с ремонтом будут закрыты.

Vivi обращается к пассажирам с просьбой планировать дополнительное время для поездок, потому что расписание может меняться из-за погодных условий, движения или по техническим причинам.

У автобусов на Тукумсской линии будет восемь остановок:

- в Золитуде и Иманте - это остановки городских автобусов на ул. Ростокас,

- в Бабите автобусы, идущие в Ригу, будут останавливаться на конечной остановке 13-го автобуса "Станция Бабите", в Дубулты - на остановке "Питомник рододендронов") на шоссе А5;

- в Лиелупе - на остановках городского автобуса на проспекте Виенибас;

- в Булдури - на проспекте Межа;

- в Дзинтари - на проспекте Эдинбургас в направлении Риги и на проспекте Межа в направлении Тукумса;

- в Дубулты - на проспекте Зигфрида Мейеровица.

В Приедайне автобус останавливаться не будет. 

Как и раньше, в автобусах будут действительны билеты на поезд, их цена не меняется, но в автобусах билеты не продаются.

Vivi также напоминает, что велосипеды в автобусах перевозить нельзя. Пассажирам с детскими колясками по мере возможности перевозки обеспечиваются, но поездка может быть неудобной.

По поводу расписания, покупки билетов и другим вопросам, связанным с поездками, Vivi просит звонить по круглосуточному бесплатному телефону 8760.

