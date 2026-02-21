Учёный хотел высмеять теорию о секретном оружии, влияющим на мозг — и поставил эксперимент на себе

Как пишет The Washington Post, исследователь был уверен: разговоры о «микроволновом оружии» — преувеличение, а описанные симптомы не имеют под собой физической основы. Напомним, с 2016 года сотрудники посольства США на Кубе, а затем и в других странах, жаловались на резкие головные боли, головокружение, тошноту, проблемы с памятью и концентрацией. Это состояние получило название «гаванский синдром» и породило множество версий — от массовой психогенной реакции до применения секретного микроволнового оружия.

Норвежский учёный решил подойти к вопросу радикально. По данным журналистов, он разработал устройство, способное создавать направленные микроволновые импульсы высокой мощности. Его цель была предельно конкретной: показать, что даже при серьёзном воздействии мозг человека не может получить тех нарушений, о которых сообщали дипломаты.

Однако эксперимент пошёл не по плану.

После серии испытаний исследователь начал ощущать те же тревожные симптомы, которые ранее описывали пострадавшие сотрудники посольств. У него появились головные боли, проблемы с равновесием, когнитивные нарушения. Состояние оказалось настолько серьёзным, что потребовалось медицинское обследование. По информации издания People, последствия эксперимента вызвали обеспокоенность не только у коллег учёного, но и у американских структур, проявивших интерес к разработанному устройству.

История получила огласку лишь спустя время. По данным публикаций, норвежец проводил свои эксперименты на себе в 2024 году, но информация о самотестировании не афишировалась. И только теперь детали стали известны широкой публике. Это придало делу новую остроту: если даже скептик, пытавшийся опровергнуть гипотезу о вреде микроволн, сам столкнулся с подобными симптомами, значит ли это, что версия о физическом воздействии заслуживает более серьёзного рассмотрения?

При этом публикации подчёркивают: сам по себе этот эксперимент не доказывает, что именно микроволновое оружие применялось против американских дипломатов. Он лишь показывает, что определённые виды электромагнитного воздействия теоретически способны вызвать симптомы, напоминающие «гаванский синдром».

Сегодня вокруг этой истории снова разгораются споры. Одни считают её подтверждением того, что проблему нельзя списывать на стресс или психосоматику. Другие напоминают: единичный случай, пусть даже столь драматичный, не равен окончательному научному выводу.

Но факт остаётся фактом: попытка развенчать миф обернулась для учёного личным испытанием. И, возможно, добавила ещё один сложный вопрос в и без того запутанную историю «гаванского синдрома».