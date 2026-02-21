Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 21. Февраля Завтра: Ariadne, Eleonora
Доступность

Учёный хотел высмеять теорию о секретном оружии, влияющим на мозг — и поставил эксперимент на себе

Редакция PRESS 21 февраля, 2026 11:35

Важно 0 комментариев

В Норвегии развернулась история, которая звучит как сценарий научного триллера. Учёный, скептически относившийся к «гаванскому синдрому», решил доказать, что загадочные симптомы американских дипломатов не могут быть вызваны микроволновым воздействием. Для этого он пошёл на рискованный шаг — собрал собственный прибор, генерирующий мощные микроволновые импульсы, и испытал его… на себе.

Как пишет The Washington Post, исследователь был уверен: разговоры о «микроволновом оружии» — преувеличение, а описанные симптомы не имеют под собой физической основы. Напомним, с 2016 года сотрудники посольства США на Кубе, а затем и в других странах, жаловались на резкие головные боли, головокружение, тошноту, проблемы с памятью и концентрацией. Это состояние получило название «гаванский синдром» и породило множество версий — от массовой психогенной реакции до применения секретного микроволнового оружия.

Норвежский учёный решил подойти к вопросу радикально. По данным журналистов, он разработал устройство, способное создавать направленные микроволновые импульсы высокой мощности. Его цель была предельно конкретной: показать, что даже при серьёзном воздействии мозг человека не может получить тех нарушений, о которых сообщали дипломаты.

Однако эксперимент пошёл не по плану.

После серии испытаний исследователь начал ощущать те же тревожные симптомы, которые ранее описывали пострадавшие сотрудники посольств. У него появились головные боли, проблемы с равновесием, когнитивные нарушения. Состояние оказалось настолько серьёзным, что потребовалось медицинское обследование. По информации издания People, последствия эксперимента вызвали обеспокоенность не только у коллег учёного, но и у американских структур, проявивших интерес к разработанному устройству.

История получила огласку лишь спустя время. По данным публикаций, норвежец проводил свои эксперименты на себе в 2024 году, но информация о самотестировании не афишировалась. И только теперь детали стали известны широкой публике. Это придало делу новую остроту: если даже скептик, пытавшийся опровергнуть гипотезу о вреде микроволн, сам столкнулся с подобными симптомами, значит ли это, что версия о физическом воздействии заслуживает более серьёзного рассмотрения?

При этом публикации подчёркивают: сам по себе этот эксперимент не доказывает, что именно микроволновое оружие применялось против американских дипломатов. Он лишь показывает, что определённые виды электромагнитного воздействия теоретически способны вызвать симптомы, напоминающие «гаванский синдром».

Сегодня вокруг этой истории снова разгораются споры. Одни считают её подтверждением того, что проблему нельзя списывать на стресс или психосоматику. Другие напоминают: единичный случай, пусть даже столь драматичный, не равен окончательному научному выводу.

Но факт остаётся фактом: попытка развенчать миф обернулась для учёного личным испытанием. И, возможно, добавила ещё один сложный вопрос в и без того запутанную историю «гаванского синдрома».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами»: экс-министр Дана Рейзниеце о проблемах Латвии
Важно

«Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами»: экс-министр Дана Рейзниеце о проблемах Латвии (1)

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)
Важно

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

Учительницу ударил по голове бутылкой, одноклассникам грозит; на агрессивного школьника нет управы?
Важно

Учительницу ударил по голове бутылкой, одноклассникам грозит; на агрессивного школьника нет управы? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

Важно 15:28

Важно 0 комментариев

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Читать
Загрузка

Ученые из США разрабатывают универсальную вакцину от всех типов легочных инфекций

Мир 13:44

Мир 0 комментариев

Американские ученые разрабатывают новую вакцину в форме назального спрея, которая, возможно, будет способна защитить организм от всех видов гриппа, простуды, легочных бактериальных инфекций и даже некоторых видов аллергии.

Американские ученые разрабатывают новую вакцину в форме назального спрея, которая, возможно, будет способна защитить организм от всех видов гриппа, простуды, легочных бактериальных инфекций и даже некоторых видов аллергии.

Читать

Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Об этом режиссёр Алвис Херманис, подавшийся в политику, пишет в своём аккаунте на платформе "Х".

Об этом режиссёр Алвис Херманис, подавшийся в политику, пишет в своём аккаунте на платформе "Х".

Читать

В Елгаве идёт опрос по поводу названий улиц Судрабу Эджус и Прохорова; чем не угодили?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Читать

Сеть супермаркетов Sky теперь сотрудничает с Bolt Food

Важно 12:41

Важно 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Читать

Янисов в Латвии стало меньше; а что с другими популярными именами?

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

В начале нынешнего года самым распространённым именем в Латвии оставался Янис, но его популярность за шесть с половиной лет снизилась на 12,6%, согласно информации, обнародованной Управлением делами гражданства и миграции.

В начале нынешнего года самым распространённым именем в Латвии оставался Янис, но его популярность за шесть с половиной лет снизилась на 12,6%, согласно информации, обнародованной Управлением делами гражданства и миграции.

Читать

Учительницу ударил по голове бутылкой, одноклассникам грозит; на агрессивного школьника нет управы?

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

Программа ЛТВ "Панорама" в пятницу сообщила о кошмаре, который годами творится в одной из школ Елгавского края, причём всё это время ответственные органы не могут сделать ничего. 

Программа ЛТВ "Панорама" в пятницу сообщила о кошмаре, который годами творится в одной из школ Елгавского края, причём всё это время ответственные органы не могут сделать ничего. 

Читать