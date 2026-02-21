Сеть супермаркетов Sky теперь сотрудничает с Bolt Food

Теперь пользователи Bolt Food в Риге могут заказывать продукты из магазинов Sky в Берги, на ул. Дунтес и на Карля Улманя гатве.

Представители Sky отмечают, что их сотрудничество с Bolt Food означает более широкую доступность продуктов и предлагает клиентам возможность делать покупки онлайн -удобно, быстро и современно. Это партнёрство позволяет клиентам Sky получать любимые продукты и деликатесы из магазина комфортабельным путём, без необходимости физически посещать магазин, а также планировать доставку на удобное для себя время.

На вопрос о том, почему продукты нельзя заказать из магазина Sky в Межциемсе, компания заявила агентству LETA, что отбор магазинов проводился с учётом покрытия доставки и оперативных возможностей.

Кроме того, в Sky пояснили, что покрытие доставки Bolt Food полностью совпадает с территорией, обслуживаемой магазином в Берги, где обеспечены специально обученные работники для комплектации заказов и контроля за качеством. Это позволяет гарантировать качество обслуживания и эффективную обработку заказов.

В будущем на предприятии рассмотрят возможности по расширению сотрудничества - будут включены и другие магазины, обещают представители Sky.