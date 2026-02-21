Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сеть супермаркетов Sky теперь сотрудничает с Bolt Food

21 февраля, 2026 12:41

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Теперь пользователи Bolt Food в Риге могут заказывать продукты из магазинов Sky в Берги, на ул. Дунтес и на Карля Улманя гатве.

Представители Sky отмечают, что их сотрудничество с Bolt Food означает более широкую доступность продуктов и предлагает клиентам возможность делать покупки онлайн -удобно, быстро и современно. Это партнёрство позволяет клиентам Sky получать любимые продукты и деликатесы из магазина комфортабельным путём, без необходимости физически посещать магазин, а также планировать доставку на удобное для себя время.

На вопрос о том, почему продукты нельзя заказать из магазина Sky в Межциемсе, компания заявила агентству LETA, что отбор магазинов проводился с учётом покрытия доставки и оперативных возможностей.

Кроме того, в Sky пояснили, что покрытие доставки Bolt Food полностью совпадает с территорией, обслуживаемой магазином в Берги, где обеспечены специально обученные работники для комплектации заказов и контроля за качеством. Это позволяет гарантировать качество обслуживания и эффективную обработку заказов.

В будущем на предприятии рассмотрят возможности по расширению сотрудничества - будут включены и другие магазины, обещают представители Sky.

«Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами»: экс-министр Дана Рейзниеце о проблемах Латвии
«Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами»: экс-министр Дана Рейзниеце о проблемах Латвии (1)

Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован
Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован

Учёный хотел высмеять теорию о секретном оружии, влияющим на мозг — и поставил эксперимент на себе
Учёный хотел высмеять теорию о секретном оружии, влияющим на мозг — и поставил эксперимент на себе

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Ученые из США разрабатывают универсальную вакцину от всех типов легочных инфекций

Американские ученые разрабатывают новую вакцину в форме назального спрея, которая, возможно, будет способна защитить организм от всех видов гриппа, простуды, легочных бактериальных инфекций и даже некоторых видов аллергии.

Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован

Об этом режиссёр Алвис Херманис, подавшийся в политику, пишет в своём аккаунте на платформе "Х".

В Елгаве идёт опрос по поводу названий улиц Судрабу Эджус и Прохорова; чем не угодили?

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Янисов в Латвии стало меньше; а что с другими популярными именами?

В начале нынешнего года самым распространённым именем в Латвии оставался Янис, но его популярность за шесть с половиной лет снизилась на 12,6%, согласно информации, обнародованной Управлением делами гражданства и миграции.

Учительницу ударил по голове бутылкой, одноклассникам грозит; на агрессивного школьника нет управы?

Программа ЛТВ "Панорама" в пятницу сообщила о кошмаре, который годами творится в одной из школ Елгавского края, причём всё это время ответственные органы не могут сделать ничего. 

