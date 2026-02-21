Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован

"Надо признать, что это была ошибка. Возможно - преступная. За что виновные будут привлечены к ответственности.

Если народ очень хочет из своих семейных бюджетов скинуться и совместно куда-то потратить 4-5 миллиардов, то найдутся способы получше, как это сделать: образование, здравоохранение, лекарства и скоростные внутренние дороги.

Все обещания, которые вы до сих пор слышали в связи с RB по телевизору (о сроках, гарантированном финансировании ЕС и т.д.) были ложью и продолжат быть ложью, если эта пародия на здравый смысл не будет наконец остановлена. RB со своим политико-бюрократическим стилем стала символом всей эры правления "Нового единства"/"Прогрессивных", где чиновники при галстуках, используя умные фразы, придумывают способы, как самим хорошо заработать за счёт народа, забывая о результате и цели и плюя на них. Так бывает, когда в государстве нет хозяина.

В Эстонии это тоже начинают понимать, и будущее правительство ликвидирует этот лузерский бизнес-проект", - заявляет Херманис.

Какова реакция публики?

- Здесь не могу с вами согласиться, г-н Херманис. Проект Rail Baltica - единственная возможность оторвать латвийскую железнодорожную систему от России, создать коридор с севера на юг. Это жизненно важно для экономики и безопасности Латвии. Rail Baltica построить надо.

- А нет такого, что сперва надо победить на выборах, чтобы совершить нечто столь великое?

- Совершенно верно! Какой смысл вкладывать много миллиардов в проект, который принесёт одни лишь убытки, в результате чего придётся существенно увеличить наши налоги? Тем более железная дорога, соединяющая Ригу с Таллином и Вильнюсом, у нас уже есть!

- Алвис - это пример, напоминающий народу, что творческий дух не всегда идёт рука об руку с разумными поступками и логическими рассуждениями. Увы, он не единственный такой творческий псевдоинтеллигент, есть ещё. А может быть, это какое-то душевное заболевание, которым сперва заболел Артус [Кайминьш], а теперь - Алвис?

- Rail Baltic надо построить, хорошо и качественно построить! Это важно! Против только российские военные интересы.

- Потому лишь, что проектом плохо руководят, сам проект ликвидировать не надо. Тогда уж и Латвию надо ликвидировать, ведь так легче, чем решать проблемы? И затраты - не аргумент, пока большинство из них покрывает ЕС.

- Было бы хорошо вставить в рамочку и прочитать хотя бы через 3 года. У власти будут все те же, если и не по фамилиям, то идейно. Строительство RB остановят, но только потому, что физически не будет денег и ещё ЕС потребует денег от Латвии. Никто не будет виноват. Проект заморозят с затратами на содержание...

- Увы, поддерживаю в той или иной форме. RB финансово - вообще мимо. Нет ни регулярных людей, ни грузов. Если Европа хочет, пусть платит.

- Важнее засадить в тюрьмы всех, кто это довёл до такого состояния. Всех причастных. Пока не будет гарантированного наказания за такую (определённо) сознательную должностную нерасторопность, будет и RB2, RB50 и RB500.

- Ковидный пузырь тоже стоил 5 миллиардов, а ни одного виновного нет.

- Кончай чушь нести! Если бы ты в самом деле что-нибудь такое попробовал, можешь забыть о допуске и должности.

- Смешно. В Литве и в Эстонии будет. У нас - чёрная дыра. Куда денутся? Всё равно построят.

- Вы рельсы не перепутали? Демонтировать надо те, что ведут в Россию, а не в Европу.