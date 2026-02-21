Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 21. Февраля Завтра: Ariadne, Eleonora
Доступность

Учительницу ударил по голове бутылкой, одноклассникам грозит; на агрессивного школьника нет управы? (1)

© LTV 21 февраля, 2026 12:19

Важно 1 комментариев

Программа ЛТВ "Панорама" в пятницу сообщила о кошмаре, который годами творится в одной из школ Елгавского края, причём всё это время ответственные органы не могут сделать ничего. 

О происходящем в Озолниекской средней школе за кадром готовы говорить многие, но не на камеру - боятся агрессии со стороны семьи школьника, от которого пострадали не только соученики, но даже учителя.

Мама одного из пострадавших детей рассказала: "Моему ребёнку были адресованы угрозы, что его убьют. Учительница в этом году получила бутылкой по голове, в результате ей разбило голову. В начале года ещё одну учительницу повалил на землю, пинал ногами и покусал. Этот ребёнок, который опасен для всего персонала и детей, приносил в школу зажигалку и грозил сжечь школу, приносил нож, угрожал всех убить. Девочек зажимал в углу и грозил изнасиловаать. Неужели нам правда нужно дождаться случая с летальным исходом, чтобы на нас обратили внимание, чтобы это дело уладили соответствующие органы, поскольку школа бессильна?"

Агрессивный ученик ещё не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Директор школы тоже отказалась прокомментировать происходящее перед камерой, но в телефонном разговоре заявила, что со своей стороны школа сделала всё.

Несколько источников подтвердили, что всё это безобразие длится годами, нападений было много, но в правоохранительные органы сообщали не обо всех. Госполиция подтвердила, что начато несколько административных процессов, а также ведомственные проверки в связи с физическим и эмоциональным насилием. Четыре административных дела - на стадии рассмотрения. Созваны также группы межведомственного сотрудничества.

Однако результатов - ноль. Насилие продолжается. Агрессивный ученик задекларирован в одном самоуправлении, а учится в другом. И в краевом управлении образования отмечают, что сотрудничество между организациями буксует.

По информации из нескольких источников, причиной, по которой такая ситуация длится годами, может быть нежелание родителей агрессора осознать серьёзность ситуации. При этом страдает и сам агрессор - будучи не в состоянии контролировать импульсы, он скидывает агрессию на окружающих.

Председатель профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага предполагает: "У нас тоже есть, надо сказать, недоказуемые, но всё же подозрения: а оказали ли родители ту поддержку, которая необходима ребёнку?".

Педагоги обращаются за помощью в профсоюз уже много лет - там этот случай считают одним из сложнейших и очень запущенным, причём ещё в предыдущей школе, где учился ребёнок.

В Государственной службе качества образования (ГСКО, IKVD) считают, что самоуправление не задействовало все рычаги, которыми располагает, чтобы ребёнок получил необходимую помощь, намекая тем самым на сиротский суд.

В сиротском суде, однако, считают, что дополнительную работу должно проделать... учебное заведение.

Центр защиты детей уже год не может найти решения этой ситуации. Его представитель Ако Карлис Цекулис высказался следующим образом: "Межведомственное сотрудничество в таких тяжёлых случаях насилия, куда вовлечены дети, очень замедляется, приглушается, часто оно недостаточно эффективно, нередко оно подключается с большим опозданием".

Большинство из тех, с кем пообщались журналисты, считают, что учреждения по-прежнему не сотрудничают в достаточной мере, чтобы остановить насилие до того, как у ребёнка наступит возраст, когда его можно будет привлечь к уголовной ответственности за последствия. Это означает, что ещё кому-то придётся пострадать.

Иллюстративное фото.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)
Важно

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

«Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами»: экс-министр Дана Рейзниеце о проблемах Латвии
Важно

«Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами»: экс-министр Дана Рейзниеце о проблемах Латвии (1)

Учёный хотел высмеять теорию о секретном оружии, влияющим на мозг — и поставил эксперимент на себе
Важно

Учёный хотел высмеять теорию о секретном оружии, влияющим на мозг — и поставил эксперимент на себе

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО) (1)

Важно 15:28

Важно 1 комментариев

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Читать
Загрузка

Ученые из США разрабатывают универсальную вакцину от всех типов легочных инфекций (1)

Мир 13:44

Мир 1 комментариев

Американские ученые разрабатывают новую вакцину в форме назального спрея, которая, возможно, будет способна защитить организм от всех видов гриппа, простуды, легочных бактериальных инфекций и даже некоторых видов аллергии.

Американские ученые разрабатывают новую вакцину в форме назального спрея, которая, возможно, будет способна защитить организм от всех видов гриппа, простуды, легочных бактериальных инфекций и даже некоторых видов аллергии.

Читать

Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован (1)

Важно 13:35

Важно 1 комментариев

Об этом режиссёр Алвис Херманис, подавшийся в политику, пишет в своём аккаунте на платформе "Х".

Об этом режиссёр Алвис Херманис, подавшийся в политику, пишет в своём аккаунте на платформе "Х".

Читать

В Елгаве идёт опрос по поводу названий улиц Судрабу Эджус и Прохорова; чем не угодили? (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Читать

Сеть супермаркетов Sky теперь сотрудничает с Bolt Food (1)

Важно 12:41

Важно 1 комментариев

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Читать

Янисов в Латвии стало меньше; а что с другими популярными именами? (1)

Важно 12:30

Важно 1 комментариев

В начале нынешнего года самым распространённым именем в Латвии оставался Янис, но его популярность за шесть с половиной лет снизилась на 12,6%, согласно информации, обнародованной Управлением делами гражданства и миграции.

В начале нынешнего года самым распространённым именем в Латвии оставался Янис, но его популярность за шесть с половиной лет снизилась на 12,6%, согласно информации, обнародованной Управлением делами гражданства и миграции.

Читать