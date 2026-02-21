Рейзниеце не только возглавляла два министерства - она занимала также должность парламентского секретаря в Минсообщения и четырежды была избрана депутатом Сейма.

По её словам, после вступления в важные международные организации ум у госаппарата "расслабился" и утратил чёткое понимание, что мы сами хотим создать и куда ведёт наш путь. Экс-министр подчёркивает, что Латвия слишком долго жила в режиме реагирования, борясь с кризисами наподобие пандемии или последствий войны, но при этом забыла о целенаправленном осуществлении приоритетных задач: "Мы не были в таком режиме, в котором сами создаём свой порядок работы".

Одним из самых ярких проявлений кризиса в руководстве проектами является ситуация с Rail Baltica. Рейзниеце резко критикует неосведомлённость высших чиновников в отношении хода проекта и его затрат. Она считает недопустимой ситуацию, в которой руководители страны отмежёвываются от ответственности: "То, что наши высшие должностные лица позволяют себе говорить, что не были в курсе о том, что происходит с Rail Baltica, просто непростительно. Эта неспособность довести начатое до конца наблюдается и в других областях, где дискуссии затеваются лишь тогда, когда дошло уже до ручки".

Ещё одно серьёзное препятствие для прогресса - это неспособность Латвии профессионально защищать свои экономические интересы в отношениях с соседними странами, вместо этого мы полагаемся на эмоциональные аргументы. Рейзниеце считает: нам часто кажется, что соседи обязательно должны уступить нам только потому, что мы братья, но мы забываем, что в экономических интересах надо уметь находить компромиссы: "Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами, у нас нет профессиональных навыков для работы в интересах соседей и своих интересах одновременно. Это неумение найти общий знаменатель на уровне министров и премьеров затормозило ряд стратегически важных региональных проектов".

Ещё одна проблема, которую считает существенной Рейзниеце, это бюрократическая инертность госаппарата и слабое использование технологий. Она вспоминает, как в своё время, когда она работала в правительстве, было очень трудно создавать единое э-управление, поскольку каждое министерство хотело иметь свою замкнутую систему.

Есть у Рейзниеце и рецепт, как наладить жизнь в Латвии: "Чтобы Латвия в 2035 году была зажиточной, необходимо прекратить борьбу с процессами и вместо этого начать целенаправленно бороться за чётко определённый результат, создавая в обществе убеждение, что государство способно руководить процессами. Всегда легче быть против чего-то, но надо начинать создавать положительную мотивацию".