Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 21. Февраля Завтра: Ariadne, Eleonora
Доступность

«Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами»: экс-министр Дана Рейзниеце о проблемах Латвии (1)

Редакция PRESS 21 февраля, 2026 10:41

Важно 1 комментариев

LETA

Экономическая отсталость Латвии от соседних стран - это не случайность, а прямое последствие долговременной неспособности госаппарата стратегически руководить крупные проекты по развитию, заявила в программе Latvija 2035 экс-министр финансов и экономики Дана Рейзниеце.

Рейзниеце не только возглавляла два министерства - она занимала также должность парламентского секретаря в Минсообщения и четырежды была избрана депутатом Сейма.

По её словам, после вступления в важные международные организации ум у госаппарата "расслабился" и утратил чёткое понимание, что мы сами хотим создать и куда ведёт наш путь. Экс-министр подчёркивает, что Латвия слишком долго жила в режиме реагирования, борясь с кризисами наподобие пандемии или последствий войны, но при этом забыла о целенаправленном осуществлении приоритетных задач: "Мы не были в таком режиме, в котором сами создаём свой порядок работы".

Одним из самых ярких проявлений кризиса в руководстве проектами является ситуация с Rail Baltica. Рейзниеце резко критикует неосведомлённость высших чиновников в отношении хода проекта и его затрат. Она считает недопустимой ситуацию, в которой руководители страны отмежёвываются от ответственности: "То, что наши высшие должностные лица позволяют себе говорить, что не были в курсе о том, что происходит с Rail Baltica, просто непростительно. Эта неспособность довести начатое до конца наблюдается и в других областях, где дискуссии затеваются лишь тогда, когда дошло уже до ручки".

Ещё одно серьёзное препятствие для прогресса - это неспособность Латвии профессионально защищать свои экономические интересы в отношениях с соседними странами, вместо этого мы полагаемся на эмоциональные аргументы. Рейзниеце считает: нам часто кажется, что соседи обязательно должны уступить нам только потому, что мы братья, но мы забываем, что в экономических интересах надо уметь находить компромиссы: "Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами, у нас нет профессиональных навыков для работы в интересах соседей и своих интересах одновременно. Это неумение найти общий знаменатель на уровне министров и премьеров затормозило ряд стратегически важных региональных проектов".

Ещё одна проблема, которую считает существенной Рейзниеце, это бюрократическая инертность госаппарата и слабое использование технологий. Она вспоминает, как в своё время, когда она работала в правительстве, было очень трудно создавать единое э-управление, поскольку каждое министерство хотело иметь свою замкнутую систему.

Есть у Рейзниеце и рецепт, как наладить жизнь в Латвии: "Чтобы Латвия в 2035 году была зажиточной, необходимо прекратить борьбу с процессами и вместо этого начать целенаправленно бороться за чётко определённый результат, создавая в обществе убеждение, что государство способно руководить процессами. Всегда легче быть против чего-то, но надо начинать создавать положительную мотивацию".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Эстония готова разместить у себя ядерное оружие. А Латвия?
Важно

Эстония готова разместить у себя ядерное оружие. А Латвия?

Начинается новый этап ремонта линии Рига — Тукумс; что важно знать пассажирам
Важно

Начинается новый этап ремонта линии Рига — Тукумс; что важно знать пассажирам

Хелманис: «Я был готов умереть за Латвию». А что теперь?
Важно

Хелманис: «Я был готов умереть за Латвию». А что теперь? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Начинается новый этап ремонта линии Рига — Тукумс; что важно знать пассажирам (1)

Важно 10:17

Важно 1 комментариев

С 28 февраля начинается пятый этап работ по модернизации этой железнодорожной линии, который продлится до 10 апреля, сообщает портал Jauns.lv.

С 28 февраля начинается пятый этап работ по модернизации этой железнодорожной линии, который продлится до 10 апреля, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Хелманис: «Я был готов умереть за Латвию». А что теперь? (1)

Важно 09:49

Важно 1 комментариев

Бывший мэр Огре Эгил Хелманис в интервью nra.lv sarunas сказал, что в своё время был готов умереть за Латвию, но сейчас опасается, не была ли жертва борцов за свободу напрасной.

Бывший мэр Огре Эгил Хелманис в интервью nra.lv sarunas сказал, что в своё время был готов умереть за Латвию, но сейчас опасается, не была ли жертва борцов за свободу напрасной.

Читать

Напали на третьеклассников и угрожали ножом: ЧП в рижском микрорайоне (1)

Важно 09:31

Важно 1 комментариев

С учащимися Рижской 45-й средней школы в четверг произошло жуткое событие - тут было отчего испугаться. К счастью, испугом все последствия и ограничились, сообщает программа Degpunktā.

С учащимися Рижской 45-й средней школы в четверг произошло жуткое событие - тут было отчего испугаться. К счастью, испугом все последствия и ограничились, сообщает программа Degpunktā.

Читать

Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро (1)

Важно 09:30

Важно 1 комментариев

Венгрия выступила против выделения Украине кредит в размере 90 млрд евро, который ранее был утвержден Еврокомиссией. "Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - написал вечером в пятницу, 20 февраля, министр иностранных дел страны Петер Сийярто в соцсети Х, обвинив Киев в "шантаже".

Венгрия выступила против выделения Украине кредит в размере 90 млрд евро, который ранее был утвержден Еврокомиссией. "Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - написал вечером в пятницу, 20 февраля, министр иностранных дел страны Петер Сийярто в соцсети Х, обвинив Киев в "шантаже".

Читать

Эстония готова разместить у себя ядерное оружие. А Латвия? (1)

Важно 09:03

Важно 1 комментариев

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность размещения ядерного оружия союзников на территории страны, президент Польши Кароль Навроцкий тоже считает, что стране нужны ядерные гарантии. О том, что думают латвийские политики, узнавала публицист "Неаткариги" Элита Вейдемане, задавшая соответствующий вопрос депутатам Сейма Гунарсу Кутрису, Игорю Раеву и Айнарсу Латковскису.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность размещения ядерного оружия союзников на территории страны, президент Польши Кароль Навроцкий тоже считает, что стране нужны ядерные гарантии. О том, что думают латвийские политики, узнавала публицист "Неаткариги" Элита Вейдемане, задавшая соответствующий вопрос депутатам Сейма Гунарсу Кутрису, Игорю Раеву и Айнарсу Латковскису.

Читать

«Они существуют»: сенсационные слова Обамы побудили Трампа рассекретить материалы военных об НЛО (1)

Важно 08:55

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит правительству обнародовать документы, связанные с неопознанными летающими объектами и расследованием возможного существования внеземной жизни.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит правительству обнародовать документы, связанные с неопознанными летающими объектами и расследованием возможного существования внеземной жизни.

Читать