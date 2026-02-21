"Нам бы нужно вернуть такое государство, где в программе "Панорама" показывают правду", - подчеркнул экс-мэр. Он помнит, когда это было: тогда он ходил на баррикады.

В то время Хелманису было 18 лет, и он был готов умереть около здания Латвийского ТВ. Он стоял и думал об этом, потому что была тревога - сообщили, что к зданию ЛТВ едут омоновцы. Хелманис стоял в первом ряду, потому что в то время был в альтернативной службе, в первом призыве. Он думал, что в жизни ничего ещё не увидел, но готов умереть за Латвию.

На вопрос, не разочаровался ли он за эти годы, Хелманис ответил, что не концентрируется на своей личности. Его дед отдал жизнь за Латвию, семья отца была выслана, его матери из-за того, что дед был легионером, за общим столом не давали горячей еды, когда она училась в начальной школе, поэтому Хелманис больше опасается, не была ли жертва его близких напрасной.

"Мы иногда теряем эту нить, почему мы делаем это", - сказал Хелманис.