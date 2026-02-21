Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хелманис: «Я был готов умереть за Латвию». А что теперь? (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 21 февраля, 2026 09:49

Важно 1 комментариев

LETA

Бывший мэр Огре Эгил Хелманис в интервью nra.lv sarunas сказал, что в своё время был готов умереть за Латвию, но сейчас опасается, не была ли жертва борцов за свободу напрасной.

"Нам бы нужно вернуть такое государство, где в программе "Панорама" показывают правду", - подчеркнул экс-мэр. Он помнит, когда это было: тогда он ходил на баррикады.

В то время Хелманису было 18 лет, и он был готов умереть около здания Латвийского ТВ. Он стоял и думал об этом, потому что была тревога - сообщили, что к зданию ЛТВ едут омоновцы. Хелманис стоял в первом ряду, потому что в то время был в альтернативной службе, в первом призыве. Он думал, что в жизни ничего ещё не увидел, но готов умереть за Латвию.

На вопрос, не разочаровался ли он за эти годы, Хелманис ответил, что не концентрируется на своей личности. Его дед отдал жизнь за Латвию, семья отца была выслана, его матери из-за того, что дед был легионером, за общим столом не давали горячей еды, когда она училась в начальной школе, поэтому Хелманис больше опасается, не была ли жертва его близких напрасной.

"Мы иногда теряем эту нить, почему мы делаем это", - сказал Хелманис.

