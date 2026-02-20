Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Они существуют»: сенсационные слова Обамы побудили Трампа рассекретить материалы военных об НЛО

© BBC 20 февраля, 2026 21:55

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит правительству обнародовать документы, связанные с неопознанными летающими объектами и расследованием возможного существования внеземной жизни.

Это решение Трамп принял после того, как журналисты попросили его прокомментировать высказывания бывшего главы Белого дома Барака Обамы, предположившего, что жизнь за пределами Земли — это нечто реальное.

«Учитывая, что был проявлен огромный интерес, я поручу министру войны [Питу Хегсету] и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (НВО) и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети.

Ранее Трамп говорил с репортерами на борту своего самолета и сказал, что Обама «разгласил секретную информацию» о существовании инопланетян. «Такого делать нельзя, — заявил президент США. — Он сделал большую ошибку».

Президент США не предоставил каких-либо подробностей или доказательств обнародования Обамой засекреченных сведений.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, согласен ли он с тем, что пришельцы существуют, Трамп сказал: «Не знаю, существуют они или нет».

Что именно сказал Обама

В интервью ведущему подкаста Брайану Тайлеру Коэну бывший президент заявил: «Они существуют, но я их не видел, и их не держат в „Зоне 51“».

Он имел в виду засекреченную часть американской военной базы в Неваде, где, согласно многочисленным легендам и теориям заговора, якобы хранятся свидетельства внеземной жизни.

«Там нет никакого подземного объекта, если, конечно, не существует какого-то масштабного заговора и они скрыли этот факт от президента США», — сказал Обама.

Позже он объяснил свои слова в посте, размещенном в инстаграме. Обама уточнил, что считает статистически вероятным существование внеземных цивилизаций, учитывая размеры вселенной.

«Но расстояния между солнечными системами настолько велики, что есть очень немного шансов на посещение нас пришельцами. И во время моего президентства я не видел никаких свидетельств, что внеземные цивилизации установили с нами контакт. Правда!»

«Я старался отвечать быстро, подстраиваясь под темп быстрых вопросов ведущего», — объяснил Обама свои слова о «реальности» пришельцев.

В последние годы в США активно обсуждается тема неопознанных летающих объектов и их возможная связь с внеземными цивилизациями. В 2017 году появились сведения, что американское Министерство обороны потратило миллионы долларов на секретную программу, в рамках которой расследовались сведения об НЛО.

В 2022 году в Конгрессе состоялись первые за полвека слушания по вопросу о неопознанных летающих объектах, в результате которых Пентагон пообещал раскрыть об этом больше информации.

В 2024 году американское оборонное ведомство опубликовало масштабный доклад по проблеме НЛО, в котором было сказано, что всплеск сообщений о таких объектах в 1960-х годах был вызван испытаниями передовых американских самолетов-шпионов и космических технологий.

В документе также утверждалось, что нет никаких доказательств взаимодействия правительства США с инопланетянами.

 

