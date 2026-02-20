«Они существуют»: сенсационные слова Обамы побудили Трампа рассекретить материалы военных об НЛО

Это решение Трамп принял после того, как журналисты попросили его прокомментировать высказывания бывшего главы Белого дома Барака Обамы, предположившего, что жизнь за пределами Земли — это нечто реальное.

«Учитывая, что был проявлен огромный интерес, я поручу министру войны [Питу Хегсету] и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (НВО) и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети.

Ранее Трамп говорил с репортерами на борту своего самолета и сказал, что Обама «разгласил секретную информацию» о существовании инопланетян. «Такого делать нельзя, — заявил президент США. — Он сделал большую ошибку».

Президент США не предоставил каких-либо подробностей или доказательств обнародования Обамой засекреченных сведений.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, согласен ли он с тем, что пришельцы существуют, Трамп сказал: «Не знаю, существуют они или нет».

Что именно сказал Обама

В интервью ведущему подкаста Брайану Тайлеру Коэну бывший президент заявил: «Они существуют, но я их не видел, и их не держат в „Зоне 51“».

Он имел в виду засекреченную часть американской военной базы в Неваде, где, согласно многочисленным легендам и теориям заговора, якобы хранятся свидетельства внеземной жизни.

«Там нет никакого подземного объекта, если, конечно, не существует какого-то масштабного заговора и они скрыли этот факт от президента США», — сказал Обама.

Позже он объяснил свои слова в посте, размещенном в инстаграме. Обама уточнил, что считает статистически вероятным существование внеземных цивилизаций, учитывая размеры вселенной.

«Но расстояния между солнечными системами настолько велики, что есть очень немного шансов на посещение нас пришельцами. И во время моего президентства я не видел никаких свидетельств, что внеземные цивилизации установили с нами контакт. Правда!»

«Я старался отвечать быстро, подстраиваясь под темп быстрых вопросов ведущего», — объяснил Обама свои слова о «реальности» пришельцев.

В последние годы в США активно обсуждается тема неопознанных летающих объектов и их возможная связь с внеземными цивилизациями. В 2017 году появились сведения, что американское Министерство обороны потратило миллионы долларов на секретную программу, в рамках которой расследовались сведения об НЛО.

В 2022 году в Конгрессе состоялись первые за полвека слушания по вопросу о неопознанных летающих объектах, в результате которых Пентагон пообещал раскрыть об этом больше информации.

В 2024 году американское оборонное ведомство опубликовало масштабный доклад по проблеме НЛО, в котором было сказано, что всплеск сообщений о таких объектах в 1960-х годах был вызван испытаниями передовых американских самолетов-шпионов и космических технологий.

В документе также утверждалось, что нет никаких доказательств взаимодействия правительства США с инопланетянами.