В Елгаве идёт опрос по поводу названий улиц Судрабу Эджус и Прохорова; чем не угодили?

В городскую думу поступило предложение от SIA ASNS Ingredient и фонда Яниса Бисениекса переименовать улицу Прохорова в улицу Яниса Бисениекса. Бисениекс был агрономом и общественным деятелем, его вклад в науку, развитие кооперации, образование и культурную жизнь оставил значительный след в Елгаве, Земгале и в Латвии в целом, считают авторы соответствующего заявления.

Улица Прохорова названа в честь машиниста Алексея Прохорова, который вёл товарный поезд, сошедший с рельсов 2 марта 1966 года. В момент крушения ему удалось спасти своего помощника.

Общество "Центр публичной памяти" в свою очередь призвало латвийские самоуправления оценить названия улиц, связанные с советским режимом. По поводу писателя Судрабу Эджуса, настоящее имя которого - Мориц Эдуард Зилберс, общество заявляет, что он никогда не был латвийским подданным, поскольку не желал посещать Латвию. У него не было латвийского гражданства, его жизнь в основном протекала в России - в Уфе, Перми, Иркутске и Москве, а также в столице Азербайджана - Баку.

Елгавчанин и историк Андрис Томашунс ранее пояснял, что по поводу этой улицы дискуссии шли ещё в 90-е, но тогда всё же решили оставить имя писателя.