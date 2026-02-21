Янисов в Латвии стало меньше; а что с другими популярными именами?

На 1 января этого года в Латвии было зарегистрировано 43 тысяч 623 Яниса, а 1 июля 2019 года их было на несколько тысяч больше - 49 тысячи 941.

Сокращается популярность и других имён из первой тройки самых распространённых: если 1 января нынешнего года в Латвии было 31 тысяча 483 Александров и 20 тысяч 413 Сергеев, то 1 июля 2019-го в стране их было соответственно 34 тысячи 678 и 22 тысячи 527.

В топе-3 самых популярных женских имён за этот период тоже произошли изменения. На 1 января 2026 года на первом месте Елена - женщин с таким именем в Латвии 20 тысяч 304, на втором - Татьяна, их в Латвии 20 тысяч 092, а на третьем - Анна, это имя носят 19 тысяч 665 жительниц Латвии. 1 июля 2019 года места распределялись иначе: первое место занимала Анна - 21 тысяч 970 женщин, за ней следовали 21 тысяча 879 Татьян и 21 тысяча 660 Елен.

