Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 21. Февраля Завтра: Ariadne, Eleonora
Доступность

Янисов в Латвии стало меньше; а что с другими популярными именами?

© LETA 21 февраля, 2026 12:30

Важно 0 комментариев

LETA

В начале нынешнего года самым распространённым именем в Латвии оставался Янис, но его популярность за шесть с половиной лет снизилась на 12,6%, согласно информации, обнародованной Управлением делами гражданства и миграции.

На 1 января этого года в Латвии было зарегистрировано 43 тысяч 623 Яниса, а 1 июля 2019 года их было на несколько тысяч больше - 49 тысячи 941.

Сокращается популярность и других имён из первой тройки самых распространённых: если 1 января нынешнего года в Латвии было 31 тысяча 483 Александров и 20 тысяч 413 Сергеев, то 1 июля 2019-го в стране их было соответственно 34 тысячи 678 и 22 тысячи 527.

В топе-3 самых популярных женских имён за этот период тоже произошли изменения. На 1 января 2026 года на первом месте Елена - женщин с таким именем в Латвии 20 тысяч 304, на втором - Татьяна, их в Латвии 20 тысяч 092, а на третьем - Анна, это имя носят 19 тысяч 665 жительниц Латвии. 1 июля 2019 года места распределялись иначе: первое место занимала Анна - 21 тысяч 970 женщин, за ней следовали 21 тысяча 879 Татьян и 21 тысяча 660 Елен.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)
Важно

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

Учёный хотел высмеять теорию о секретном оружии, влияющим на мозг — и поставил эксперимент на себе
Важно

Учёный хотел высмеять теорию о секретном оружии, влияющим на мозг — и поставил эксперимент на себе

«Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами»: экс-министр Дана Рейзниеце о проблемах Латвии
Важно

«Мы не умеем работать с эстонцами и литовцами»: экс-министр Дана Рейзниеце о проблемах Латвии (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

Важно 15:28

Важно 0 комментариев

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Читать
Загрузка

Ученые из США разрабатывают универсальную вакцину от всех типов легочных инфекций

Мир 13:44

Мир 0 комментариев

Американские ученые разрабатывают новую вакцину в форме назального спрея, которая, возможно, будет способна защитить организм от всех видов гриппа, простуды, легочных бактериальных инфекций и даже некоторых видов аллергии.

Американские ученые разрабатывают новую вакцину в форме назального спрея, которая, возможно, будет способна защитить организм от всех видов гриппа, простуды, легочных бактериальных инфекций и даже некоторых видов аллергии.

Читать

Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Об этом режиссёр Алвис Херманис, подавшийся в политику, пишет в своём аккаунте на платформе "Х".

Об этом режиссёр Алвис Херманис, подавшийся в политику, пишет в своём аккаунте на платформе "Х".

Читать

В Елгаве идёт опрос по поводу названий улиц Судрабу Эджус и Прохорова; чем не угодили?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Читать

Сеть супермаркетов Sky теперь сотрудничает с Bolt Food

Важно 12:41

Важно 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Читать

Учительницу ударил по голове бутылкой, одноклассникам грозит; на агрессивного школьника нет управы?

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

Программа ЛТВ "Панорама" в пятницу сообщила о кошмаре, который годами творится в одной из школ Елгавского края, причём всё это время ответственные органы не могут сделать ничего. 

Программа ЛТВ "Панорама" в пятницу сообщила о кошмаре, который годами творится в одной из школ Елгавского края, причём всё это время ответственные органы не могут сделать ничего. 

Читать