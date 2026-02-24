Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

Реже мойтесь в душе: в Зиепниеккалнсе нашли легионеллёз

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 12:17

Важно 0 комментариев

LETA

В ходе эпидемиологического расследования в многоквартирном доме по адресу ул. Валдекю, в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс, в образце горячей воды из квартиры была обнаружена бактерия Legionella pneumophila — возбудитель легионеллёза. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний, призывая жителей соблюдать меры предосторожности.

Что такое легионеллёз?

Легионеллёз, или «болезнь легионеров», — это тяжёлая инфекция дыхательных путей, протекающая в форме пневмонии. Болезнь начинается резко: температура может подниматься до 39–40,5°C, появляются головная и мышечная боль, сухой кашель, боли в груди и затруднённое дыхание.

В группе повышенного риска — люди старше 50 лет, курильщики, пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, диабетом, онкологическими и почечными заболеваниями, а также с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период обычно составляет 2–10 дней, в редких случаях — до трёх недель. Чаще всего требуется госпитализация и лечение антибиотиками.

Как происходит заражение?

Инфицирование возможно при вдыхании мельчайших капель воды (аэрозоля), содержащих бактерии. Такие аэрозоли образуются в:

  • душах и кранах
  • гидромассажных ваннах и бассейнах
  • саунах и парных
  • системах кондиционирования и увлажнителях воздуха
  • декоративных фонтанах

Через питьевую воду или при обычном купании в ванне заражение не происходит. Болезнь не передаётся от человека к человеку.

Бактерии активно размножаются в воде при температуре от +20°C до +45°C, особенно в стоячей воде, трубах с низкой циркуляцией, бойлерах, насадках душа и смесителях.

Как защититься от легионеллёза: основные рекомендации

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют:

  • поддерживать температуру холодной воды ниже +20°C, а горячей — выше +50°C (такая температура должна достигаться в течение примерно одной минуты);
  • обеспечивать постоянную циркуляцию горячей воды в системе;
  • изолировать трубы горячей воды, если они проходят рядом с холодными;
  • не допускать застоя воды — не реже одного раза в неделю на несколько минут открывать редко используемые краны и душ;
  • регулярно чистить и дезинфицировать душевые насадки и краны, используя хлорсодержащие средства или кипяток;
  • очищать и дезинфицировать увлажнители воздуха не реже одного раза в неделю, используя только кипячёную и охлаждённую воду;
  • системы кондиционирования очищать и дезинфицировать не реже двух раз в год, бойлеры — минимум раз в год.

Если температура горячей воды снижена

Жителям рекомендуется:

  • по возможности отказаться от душа в пользу ванны;
  • не использовать насадки, создающие мелкое распыление;
  • избегать сильных брызг воды;
  • сократить время пребывания в душе.

В компании SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” подчёркивают, что соблюдение этих рекомендаций существенно снижает риск заражения и помогает предотвратить распространение опасной бактерии.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной
Эксклюзив

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP
Важно

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео
Важно

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

Всюду жизнь 13:42

Всюду жизнь 0 комментариев

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

Читать
Загрузка

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Новости Латвии 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Читать

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Читать

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Новости Латвии 13:09

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Читать

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Новости Латвии 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Читать

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

Новости Латвии 12:44

Новости Латвии 0 комментариев

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Читать