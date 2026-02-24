Реже мойтесь в душе: в Зиепниеккалнсе нашли легионеллёз

Что такое легионеллёз?

Легионеллёз, или «болезнь легионеров», — это тяжёлая инфекция дыхательных путей, протекающая в форме пневмонии. Болезнь начинается резко: температура может подниматься до 39–40,5°C, появляются головная и мышечная боль, сухой кашель, боли в груди и затруднённое дыхание.

В группе повышенного риска — люди старше 50 лет, курильщики, пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, диабетом, онкологическими и почечными заболеваниями, а также с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период обычно составляет 2–10 дней, в редких случаях — до трёх недель. Чаще всего требуется госпитализация и лечение антибиотиками.

Как происходит заражение?

Инфицирование возможно при вдыхании мельчайших капель воды (аэрозоля), содержащих бактерии. Такие аэрозоли образуются в:

душах и кранах

гидромассажных ваннах и бассейнах

саунах и парных

системах кондиционирования и увлажнителях воздуха

декоративных фонтанах

Через питьевую воду или при обычном купании в ванне заражение не происходит. Болезнь не передаётся от человека к человеку.

Бактерии активно размножаются в воде при температуре от +20°C до +45°C, особенно в стоячей воде, трубах с низкой циркуляцией, бойлерах, насадках душа и смесителях.

Как защититься от легионеллёза: основные рекомендации

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют:

поддерживать температуру холодной воды ниже +20°C, а горячей — выше +50°C (такая температура должна достигаться в течение примерно одной минуты);

обеспечивать постоянную циркуляцию горячей воды в системе;

изолировать трубы горячей воды, если они проходят рядом с холодными;

не допускать застоя воды — не реже одного раза в неделю на несколько минут открывать редко используемые краны и душ;

регулярно чистить и дезинфицировать душевые насадки и краны, используя хлорсодержащие средства или кипяток;

очищать и дезинфицировать увлажнители воздуха не реже одного раза в неделю, используя только кипячёную и охлаждённую воду;

системы кондиционирования очищать и дезинфицировать не реже двух раз в год, бойлеры — минимум раз в год.

Если температура горячей воды снижена

Жителям рекомендуется:

по возможности отказаться от душа в пользу ванны;

не использовать насадки, создающие мелкое распыление;

избегать сильных брызг воды;

сократить время пребывания в душе.

В компании SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” подчёркивают, что соблюдение этих рекомендаций существенно снижает риск заражения и помогает предотвратить распространение опасной бактерии.